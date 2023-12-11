Когда запустят челночное движение между "Теремками" и "Демеевской": что говорят в мэрии и "Киевском метрополитене"

Власти Киева рассчитывают, что уже с 13 декабря будет возможна организация челночного движения по двум тоннелям на участке метрополитена между станциями "Демеевская" и "Теремки". Об этом сообщил в эфире телеканала "Киев 24" директор департамента транспортной инфраструктуры столичной мэрии Руслан Кандибор.

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"Мы уже это просчитываем, частично испытываем (потому что нам это нужно испытывать в ночной период). Где-то 13 числа мы должны уже пробовать это внедрить. Обязательно это [сам запуск] выполним. Единственное, что не хотели бы людей вводить в заблуждение. Четко просчитаем, проинформируем, сделаем график, чтобы каждый пассажир понимал, в какое время ему нужно подойти на станцию", - отметил он.

Чиновник добавил, что это позволит перенаправить часть пассажиров обратно в метро, уменьшив нагрузку на дублирующий метро наземный транспорт, количество которого будет уменьшено. В свою очередь, противоаварийные работы по закреплению тоннеля между "Лыбедской" и "Демеевской", по словам Кандибора, с 11 декабря уже были начаты.

"Мы должны получить выводы. Это прежде всего геология: сейчас уже будем приступать к бурению скважин, чтобы понять, какие объемы воды есть, какие образовались полости, какие у нас есть почвы и в чем проблема, в каких это объемах. Только после этого мы сможем разработать проект выполнения работ и приступить к работам извне. Я думаю, что в течение двух месяцев мы четко будем иметь результат и уже будем выполнять работы", - отметил он.

Планируют ли использовать второй тоннель под Лыбедью

При этом глава транспортного департамента дал понять, что один из тоннелей между "Лыбедской" и "Демеевской" возможно использовать для движения, однако пассажирское сообщение по нему организовать пока невозможно, хотя и допустил, что это может все же быть сделано в будущем, если служба движения метрополитена подтвердит такую возможность.

"Невозможно это сделать, потому что он нам собьет общий график движения метро, который осуществляется до станции "Лыбедская". Там движение каждые две минуты, а это - с интервалом 13 минут, то есть оно нам будет делать подмешивание. Пока мы не понимаем, как это сделать. У нас большое желание это сделать, но мы пока не понимаем как", - заявил Кандибор.

В свою очередь, как рассказал в эфире того же телеканала начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, на сегодняшний день продолжается выполнение плановых первоочередных мероприятий в тоннеле по усилению проблемного тоннеля и ликвидации течек, которые наблюдаются до сих пор, хотя уже без выноса песка.

"Мы сейчас прорабатываем вопросы запуска движения методом челнока по обоим путям. Интервалы будут составлять примерно 13 минут. Также мы прорабатываем вместе с наземным транспортом задействование такого короткого маршрута от станции "Лыбедская" до станции "Демеевская" и "Голосеевская", и в ближайшее время, когда будут проработаны все меры безопасности, мы сообщим заблаговременно об открытии такого маршрута", - сообщил он.

Будут ли компенсировать переплату за проезд

В свою очередь, по словам Брагинского, в настоящее время вариант решения вопроса переплаты пассажирами за вынужденное пользование транспортом на направлении синей линии метро больше одного раза еще не рассматривался.

"Вопрос пока не рассматривался, потому что тариф у нас убыточный и последний раз поднимался в 2018 году... Вопрос бесплатного проезда - это не вопрос метрополитена, это вопрос больше возможности финансирования городом таких мероприятий", - отметил он.

Глава метрополитена также выразил надежду, что челночное движение между "Теремками" и "Демеевской" будет запущено на текущей неделе, но конкретной даты не назвал.

"А что касается восстановительных работ, мы сейчас активно работаем 24 часа в сутки над тем, чтобы осуществить изыскательские работы, вместе с этим производим проектные работы для восстановления этого участка", - добавил Брагинский.

Подтапливает ли "Олимпийскую"

Относительно информации о возможности подтопления станции "Олимпийская" на этой же линии начальник КП заявил, что опубликованные в понедельник видео в сети не свидетельствуют о какой-либо чрезвычайной ситуации.

"Станция работает в обычном режиме, никаких подтоплений там нет. На видео между рельсами мы видим лоток для воды, в котором есть вода. Поэтому ничего удивительного не произошло и не происходит. Вода проходит через дренажную систему, и мы ее откачиваем", - сказал он. он.

Руководитель предприятия пояснил, что каждый метрополитен имеет свою специфику, в частности, киевский построен в водонасыщенных грунтах, но заверил, что работники службы пути ежедневно производят осмотр всех станций и при необходимости проводят работы по удалению пятен и трещин, через которые попадает вода.

Закрытие метро от "Лыбедской" до "Теремков"

Напомним, что 8 декабря власти Киева сперва объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбедской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать его еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Из-за обнаруженного быстрого выноса воды с песком в туннель, который ускорялся из-за курсирования поездов, движение по участку закрыли. Отметим также, что речь идет о участке, где линия метро пересекает частично проходящую под землей реку Лыбедь.

Изменения в транспорте из-за закрытия метро

Таким образом, незадействованными в перевозках сейчас являются шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбедская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживание укороченного маршрута №50-К "улица Милославская – площадь Дарницкая".