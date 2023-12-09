Закрытие 6 станций метро в Киеве: как планируют предотвратить транспортный коллапс в столице

9 декабря состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве, на котором решался вопрос о том, как избежать транспортного коллапса в столице.

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Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что в связи с закрытием подземки основная нагрузка по перевозке граждан придется на наземный общественный транспорт. Соответственно его станет больше, так что дорожное движение может значительно усложниться.

"Поэтому внес предложение, поддержанное во время заседания Комиссии: внедряем изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы", - подчеркнул Клименко.

По словам министра, будет увеличена пропускная способность общественного транспорта, отрегулирован хронометраж переключения сигналов светофора.

Также планируется перенести для удобства остановки общественного транспорта и изменить некоторые дорожные знаки.

Как отметил Клименко, в столице будут работать усиленные дорожные патрули.

"Подробнее об изменениях расскажут в Департаменте патрульной полиции. Обязательно подробно анонсируем все нововведения, которые, убежден, предупредят транспортный коллапс в столице", - подытожил Клименко.

"Во время полномасштабной войны Киевский метрополитен имеет двойное стратегическое значение – как транспортная артерия и как бомбоубежище, где находят убежище тысячи людей", - подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он отметил, что из-за действий или бездействия городских властей возникла угроза затопления и разрушения тоннелей «синей» ветки столичного метро. Это будет оказывать непосредственное влияние на безопасность киевлян.

"Наша задача – оперативно оценить ситуацию и принять меры, чтобы не допустить ее развития по негативному сценарию. Самое важное – обезопасить жизнь и здоровье людей и избежать транспортного коллапса в столице", - подчеркнул Шмигаль.

Почему Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

Что будет ездить вместо метро

Вместо закрытого участка метро было срочно запущено автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбидская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживания сокращенного маршрута №50-К "Улица Милославская - площадь Дарницкая". Продлен до "Лыбидской" автобус №38 (5 машин, интервал 17 минут).

Источник фото: ua.depositphotos.com