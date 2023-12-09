Закриття 6 станцій метро в Києві: як планують запобігти транспортному колапсу у столиці

9 грудня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві, на якому вирішувалося питання про те, як уникнути транспортного колапсу в столиці.

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Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Він зауважив, що у звʼязку із закриттям підземки основне навантаження із перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Відповідно його стане більше, тож дорожній рух може значно ускладнитися.

"Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", - підкреслив Клименко.

За словами міністра, буде збільшено пропускну спроможність громадського транспорту, відрегульовано хронометраж перемикання сигналів світлофора.

Також планують перенести для зручності зупинки громадського транспорту та змінити деякі дорожні знаки.

Як наголосив Клименко, у столиці працюватимуть посилені дорожні патрулі.

"Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці", - підсумував Клименко.

"Під час повномасштабної війни Київський метрополітен має подвійне стратегічне значення – як транспортна артерія і як бомбосховище, де знаходять прихисток тисячі людей", - підкреслив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зауважив, що через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів «синьої» гілки столичного метро. Це матиме безпосередній вплив на безпеку киян.

"Наше завдання – оперативно оцінити ситуацію та вжити заходів, аби не допустити її розвитку за негативним сценарієм. Найважливіше – убезпечити життя та здоров’я людей та уникнути транспортного колапсу в столиці", - наголосив Шмигаль.

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Однак фактичний рух поїздів цією ділянкою було терміново зупинено вже за кілька годин. Міська влада заявила, що дійсно сподівалася експлуатувати її ще до кінця дня п'ятниці, проте обстеження показали, що це є вкрай небезпечним.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Що їздитиме замість метро

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька". Також продовжено до "Либідської" автобус №38 (5 машин, інтервал 17 хвилин).

Джерело фото: ua.depositphotos.com