Зменшаться затори: у Києві відкрили нову ділянку Великої Кільцевої дороги (ФОТО)

5 грудня у Києві відкрили третю з побудованих містом ділянок Великої Кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту. Загальна протяжність трьох нових ділянок – 3 км. Зокрема тієї, що відкрили сьогодні, – 1 км 100 м.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми завершили будівництво нової – уже третьої – ділянки Великої Кільцевої дороги. Почали будувати ці нові ділянки з 2016 року. Фактично це є Північна об’їзна дорога столиці. Сьогодні відкрили частину Великої Кільцевої від вул. Богатирської до Оболонського проспекту", - зауважив Кличко.

За його словами, місто взяло на себе зобов’язання зробити під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро, який сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину.

"Тунель – це проєкт Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. І агентство має його побудувати. Ми свої зобов’язання крок за кроком виконуємо. І відсьогодні вже зменшаться затори на вулиці Богатирській, бо частина транспорту піде новою ділянкою. Зокрема на Оболонський проспект", – підкреслив Кличко.

Він наголосив, що будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим, бо таким чином дорогу підводять до майбутнього тунелю.

"І коли держава його побудує, зменшиться транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро. А також це вплине на екологію в місті – зменшить накопичення загазованості, що є одним з найбільших питань у транспортній галузі", - зауважив Кличко.

Нагадаємо, 1 грудня у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.