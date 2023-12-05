Уменьшатся пробки: в Киеве открыли новый участок Большой Кольцевой дороги (ФОТО)

5 декабря в Киеве открыли третий из построенных городом участков Большой Кольцевой дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта. Общая протяженность трех новых участков – 3 км. В частности, открывшегося сегодня – 1 км 100 м.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы завершили строительство нового – уже третьего – участка Большой Кольцевой дороги. Начали строить эти новые участки с 2016 года. Фактически это Северная объездная дорога столицы. Сегодня открыли часть Большой Кольцевой от ул. Богатырской до Оболонского проспекта", - отметил Кличко.

По его словам, город обязался совершить подъездную дорогу к тоннелю под рекой Днепр, который будет соединять левый и правый берега и будет выходить на Троещину.

"Тоннель – это проект Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. И агентство должно его построить. Мы свои обязательства шаг за шагом выполняем. И с сегодняшнего дня уже уменьшатся пробки на улице Богатырской, потому что часть транспорта пойдет новым участком. В частности, на Оболонский проспект", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что строительство трех новых участков Большой Кольцевой дороги, которое город завершил, очень важно, потому что таким образом дорогу подводят к будущему тоннелю.

"И когда государство его построит, уменьшится транспортная нагрузка на дороги столицы и количество транзитного транспорта, следующего через центр города и мосты через Днепр. А также это повлияет на экологию в городе - уменьшит накопление загазованности, что является одним из самых больших вопросов в транспортной отрасли ", – заметил Кличко.

Напомним, 1 декабря в Киеве открыли проезд недостроенным Подольско-Воскресенским мостом, соединяющим Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.