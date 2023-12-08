Закриття метро в Києві: Поліція почала пошук винних у підтопленні тунелю

Управління поліції в метрополітені Головного управління поліції в Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва розпочало розслідування у зв’язку з підтопленням тунелів на ділянці метро на Оболонсько-Теремківській лінії.

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Як повідомляє Київська міська прокуратура, подію кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу (службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки). Під час розслідування слідчими та прокурорами будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків.

Також в межах слідства буде надано правову оцінку діям службових осіб комунального підприємства "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували перегінні тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" в поймі річки Либідь.

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Однак фактичний рух поїздів цією ділянкою було терміново зупинено вже за кілька годин. Міська влада заявила, що дійсно сподівалася експлуатувати її ще до кінця дня п'ятниці, проте обстеження показали, що це є вкрай небезпечним.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

"Ці перегінні тунелі між станціями споруджувалися у 2008-2010 роках у складних умовах: не в автоматичному, а майже ручному режимі. Тоді довелось розрити велику ділянку глибиною 8-10 метрів, яка наразі пропускає воду. Це зона річки Либідь, яка частково йде під поверхнею. Там, на жаль, є глина, що не дає воді спускатись вниз. Підтоплення тунелю – це складові однієї проблеми", - пояснив заявив перший заступник голови Київміськадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили. Аналогічну ж позицію пресслужба мерії розповсюдила й від імені очільника міста Віталія Кличка.

Винуваті "папєрєднікі"

Зазначимо, що ділянка "Либідська" - "Васильківська" з трьома новими станціями була відкрита в 2010 році. Після того лінія продовжувалася ще тричі - кожного разу на одну станцію: в 2011 році було відкрито "Виставковий центр", в 2012 - "Іподром", в 2013 - "Теремки".

Після цього нові станції метро в Києві не відкривалися. В свою чергу, згадані станції були єдиними, що відкривалися за час президентства Віктора Януковича та прем'єрства Миколи Азарова (2010-2014). На це, зокрема, звернув увагу в Facebook радник Кличка, депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець.

"Просто нагадаю: банда Януковича прийшла до влади в 2010 році, і їм треба було показувати швидкий результат – терміново відкривати станції метро. І пофігу було на те, що гідроізоляцію не встигли зробити", - заявив він.

За словами соратника Кличка, жага колишнього керівництва країни до швидкого результату, скоріше за все, позначилася на проєктуванні та будівельних роботах, що не могло не відобразитися на стані конструкцій.

"На папері, вірогідно, все було ок, але ми ж розуміємо, що головне було відзвітувати. Наскільки там начудили Янукович, Азаров і ко, які будували і запускали в експлуатацію ці станції, будемо знати лише за результатами експертизи. Зараз через піар Януковича з Азаровим страждатимуть кияни і міський бюджет. Але полагодимо. Буде працювати", - запевнив він.

Що їздитиме замість метро

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька". Також продовжено до "Либідської" автобус №38 (5 машин, інтервал 17 хвилин).