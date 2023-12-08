Закрытие метро в Киеве: Полиция начала поиск виновных в подтоплении тоннеля

Управление полиции в метрополитене Главного управления полиции в Киеве при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры Киева начало расследование в связи с подтоплением тоннелей на участке метро на Оболонско-Теремковской линии.

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Как сообщает Киевская городская прокуратура, данное событие квалифицировано по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). В ходе расследования следователями и прокурорами будут исследованы обстоятельства, повлекшие указанные последствия.

Также в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц коммунального предприятия "Киевский метрополитен" и подрядных организаций, которые строили перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в пойме реки Лыбидь.

Почему Киев закрыл самый новый участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева изначально объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать его еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

"Эти перегонные тоннели между станциями сооружались в 2008-2010 годах в сложных условиях: не в автоматическом, а почти ручном режиме. Тогда пришлось разрыть большой участок глубиной 8-10 метров, который сейчас пропускает воду. Это зона реки Лыбидь, которая частично идет под поверхностью. Там, к сожалению, есть глина, которая не дает воде спускаться вниз. Подтопление тоннеля – это составляющие одной проблемы", - пояснил заявил первый заместитель главы Киевгорадминистрации Николай Поворозник.

По его словам, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Потому "во избежание в дальнейшем внештатной ситуации" во время интенсивного движения поездов часть синей ветки метро закрыли. Аналогичную же позицию пресс-служба мэрии распространила и от имени главы города Виталия Кличко.

Виноваты "папередники"

Отметим, что участок "Лыбидская" - "Васильковская" с тремя новыми станциями был открыт в 2010 году. После этого линия продлевалась еще трижды - каждый раз на одну станцию: в 2011 году был открыт "Выставочный центр", в 2012 - "Ипподром", в 2013 - "Теремки".

После этого новые станции метро в Киеве не открывались. В свою очередь, упомянутые станции были единственными открытыми за время президентства Виктора Януковича и премьерства Николая Азарова (2010-2014). На это, в частности, обратил внимание в Facebook советник Кличко, депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

"Просто напомню: банда Януковича пришла к власти в 2010 году, и им нужно было показывать быстрый результат – срочно открывать станции метро. И пофиг было на то, что гидроизоляцию не успели сделать", - заявил он.

По словам соратника Кличко, жажда бывшего руководства страны к быстрому результату, скорее всего, сказалась на проектировании и строительных работах, что не могло не отразиться на состоянии конструкций.

"На бумаге, вероятно, все было ок, но мы же понимаем, что главное было отчитаться. Насколько там начудили Янукович, Азаров и ко, которые строили и запускали в эксплуатацию эти станции, будем знать только по результатам экспертизы. Сейчас из-за пиара Януковича с Азаровым будут страдать киевляне и городской бюджет. Но починим. Будет работать", - заверил он.

Что будет ездить вместо метро

Отметим, что вместо закрытого участка метро был срочно запущен автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбидская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус же №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", вообще отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживание укороченного маршрута №50-К "Улица Милославская - площадь Дарницкая". Также подлен до "Лыбидской" автобус №38 (5 машин, интервал 17 минут).