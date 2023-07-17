Коррозия, трещины и разрушение бетона: в Киеве проинспектировали мосты Патона и Метро (ФОТО)

Комиссия по проверке состояния мостовых сооружений осмотрела мост Патона и мост Метро в Киеве. Эксперты зафиксировали существенные повреждения. Служба обновления в Киевской области планирует объявить тендер на проектирование реставрации моста Патона в августе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Комиссия на днях начала свою работу и первыми объектами осмотра стали мост Патона и мост Метро. Эксперты провели визуальный осмотр объектов, зафиксировали на видео и фото наиболее критичные повреждения.

"В частности, была обнаружена сплошная коррозия балок и главных элементов прогонов, продольные трещины в поверхностях опор с образованием сталактитных отложений внутри, разрушение бетона, сквозная коррозия балок в местах соединения с поперечными узлами", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главными задачами комиссии является установление реального технического состояния мостов и разработка пошагового плана по ремонту и содержанию мостов.

В то же время в министерстве напомнили, что мост Патона еще в 2018 году был признан неработоспособным.

Первый тендер на проектирование реставрационных работ моста Патона планируют объявить в конце августа.

Напомним, ранее Комиссия по проверке мостовых сооружений под председательством вице-премьер-министра - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщила, что получила данные обследования 22 тысяч 454 мостов в Украине, из которых почти 10%, в том числе два указанных через Днепр в Киеве, оказались аварийными.