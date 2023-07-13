В Украине нашли уже около 2 тысяч аварийных мостов: среди них – киевские мосты через Днепр

Комиссия по проверке мостовых сооружений под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова предварительно установила, что около 10% таких сооружений находятся в аварийном состоянии.

Как говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, среди них - два крупных моста с высокой интенсивностью движения, расположенных в Киеве, - мост Патона и мост Метро.

Отмечается, что 13 июля состоялось заседание комиссии с участием представителей профильного министерства, областных и Киевской городской военной администраций, Министерства внутренних дел, Министерства по реинтеграции оккупированных территорий, Госпогранслужбы, Госагентства восстановления, Госинспекции архитектуры и градостроительства, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, "Укрзализныци" и ученых из ГП "ГосдорНИИ".

Согласно плану работы комиссии, органы местного самоуправления, Госагентство восстановления и УЗ как балансодержатели подали имеющуюся техническую документацию о состоянии мостов. По состоянию на 13 июля комиссия получила данные о 22 тысячах 454 мостах.

Таким образом, количество аварийных мостов составляет по меньшей мере 2 тысячи, хотя точное количество обнаруженных в таком состоянии объектов в Минвосстановления не указывают. При этом информация о еще более 6 тысячах объектов пока отсутствует, поэтому в каком они находятся - пока неизвестно.

"Первый анализ технической документации, актов осмотра мостов показал критическую ситуацию с состоянием мостовых сооружений в Украине. Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и для обороноспособности и экономики Украины в целом", - подчеркнул вице-премьер.

В этой связи он как председатель комиссии поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов, которые относятся к внеклассным и проложены через большие реки.

"Наша задача как можно скорее выяснить реальное положение вещей и подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем", – подчеркнул Кубраков.

Как указывают в Минвосстановления, эксперты комиссии начнут визуальное и инструментальное обследование находящихся в аварийном состоянии мостовых сооружений уже с 14 июля.

Напомним, что 23 июня Совет национальной безопасности и обороны поручил создать, как заявлял президент Владимир Зеленский, комиссию "по проверке всех мостов, путепроводов по всей стране". Во исполнение решения СНБО Кабинет министров такую комиссию создал, определив ее руководителем Кубракова.

Впоследствии в Минвосстановления сообщили, что комиссия будет проверять именно мосты, которые отвечают определенным критериям. Однако судя по последнему сообщению, речь идет все же обо всех мостах, коих на 2023 год в Украине насчитывается около 28,5 тысячи.