В Україні виявили вже біля 2 тисяч аварійних мостів: серед них - київські мости через Дніпро

Комісія з перевірки мостових споруд під головуванням віце-прем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова попередньо встановила, що майже 10% таких споруд знаходяться в аварійному стані.

Як ідеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, серед них – два великих мости з високою інтенсивністю руху, розташованих у Києві, - міст Патона та міст Метро.

Зазначається, що 13 липня відбулося засідання комісії за участі представників профільного міністерства, обласних та Київської міської військових адміністрації, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з реінтеграції окупованих територій, Держприкордонслужби, Держагентства відновлення, Держінспекції архітектури та містобудування, Держслужби з надзвичайних ситуацій, "Укрзалізниці" та науковці з ДП "ДерждорНДІ".

Згідно з планом роботи комісії органи місцевого самоврядування, Держагентство відновлення та УЗ як балансоутримувачі подали наявну технічну документацію щодо стану мостів. Станом на 13 липня комісія отримала дані про 22 тисячі 454 мости.

Таким чином, кількість аварійних мостів становить щонайменше 2 тисячі, хоча точну кількість виявлених у такому стані об'єктів у Мінвідновлення наразі не вказують. При цьому інформація про ще понад 6 тисяч обʼєктів наразі відсутня, тому в якому вони знаходяться стані - поки невідомо.

"Перший аналіз технічної документації, актів огляду мостів показав критичну ситуацію з станом мостових споруд в Україні. Це неприпустима ситуація як для фізичної безпеки українців, так і обороноздатності та економіки України в цілому", - підкреслив віце-прем’єр.

У зв'язку з цим він як голова комісії доручив негайно розпочати обстеження аварійних мостів, які відносяться до позакласових та розташовані через великі річки.

"Наша задача якомога швидше зʼясувати реальний стан речей і підготувати відповідні пропозиції для системного вирішення проблем та запобігання їм у майбутньому", – наголосив Кубраков.

Як вказують у Мінвідновлення, експерти комісії розпочнуть візуальне та інструментальне обстеження мостових споруд, які знаходяться у аварійному стані, вже з 14 липня.

Нагадаємо, що 23 червня Рада національної безпеки та оборони доручила створити, як заявляв президент Володимир Зеленський, комісію "з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні". На виконання рішення РНБО Кабінет міністрів таку комісію утворив, визначивши її керівником Кубракова.

Згодом у Мінвідновлення повідомили, що комісія перевірятиме саме мости, які відповідають певним критеріям. Однак судячи з останнього повідомлення, йдеться все ж про всі мости, яких на 2023 рік в Україні нараховується близько 28,5 тисячі.