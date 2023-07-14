"Ищут повод для дискредитации": Кличко раздражен констатацией властями аварийности двух мостов через Днепр

Мэр Киева Виталий Кличко удивлен акцентированием Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры внимания на аварийном состоянии столичных моста Патона и моста Метро в сообщении накануне о ходе проверки мостовых сооружений в Украине, коих насчитывается более 28 тысяч. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Центральная власть продолжает искать поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы... В публичной плоскости претензии предъявляются только к Киеву. Поскольку цель чиновников - быстро подогнать цифры, не распространяясь об объективной ситуации, кое-что напомню и объясню", - отметил глава города.

Кличко указал, что по настоянию правительства два года назад город передало его тогдашнему Министерству инфраструктуры для ремонта в рамках проекта "Большое строительство", поскольку важно было, чтобы работы начались как можно скорее.

"Как известно, этот объект является памятником архитектуры, и там много нюансов (в частности, согласований с Минкультом), которые государство может решить максимально быстро. Город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии. Что же вдруг открыли для себя чиновники, которые хорошо знают, кто сейчас на самом деле ответственен за обновление моста Патона, - непонятно", - написал мэр.

Также городской голова напомнил о планах закрыть на ремонт и другой мост через Днепр - мост Метро, для чего в 2023 году все же планируется запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу, где "работы продолжаются, несмотря на обыски и блокировку счетов".

"В аварийном состоянии и мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной: таких мостов было всего несколько в СССР. И на сегодняшний день остался только в Киеве. Перестроить его стоит минимум 500 миллионов евро. Это по оценкам европейских специалистов (ЕБРР), с которыми до войны мы разрабатывали проект и были договоренности о финансировании масштабного проекта", - отметил Кличко.

Впрочем, по его словам, с началом полномасштабной войны совместные с европейскими партнерами проекты были поставлены на паузу. Однако город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту и планирует начать обновление моста Метро в следующем году. Он также напомнил, что часть этого мостового перехода - мост через Русановский пролив - была обновлена в 2020 году.

"Всего через реку Днепр в Киеве 8 мостов, вместе с пешеходным на Труханов остров. Сегодня город ремонтирует Северный мост и заменяет деформационные швы на Южном мосту, где планируем завершить работы до конца лета. Кроме того, продолжаются ремонтные работы капитального характера на пяти искусственных сооружениях и текущие работы на шести объектах. А с 2018 по 2022 годы в столице провели ремонты на 23 мостовых сооружениях", - добавил мэр.

Напомним, что Комиссия по проверке мостовых сооружений под председательством вице-премьер-министра - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова сообщила, что получила данные обследования 22 тысяч 454 мостов в Украине, из которых почти 10%, в том числе два указанных через Днепр в Киеве, оказались аварийными.