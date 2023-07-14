"Шукають привід для дискредитації": Кличко роздратований констатуванням владою аварійності двох мостів через Дніпро

Мер Києва Віталій Кличко здивований акцентуванням Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури уваги на аварійному стані столичних мосту Патона та мосту Метро в повідомленні напередодні про хід перевірки мостових споруд в Україні, яких нараховується понад 28 тисяч. Про це він написав у Telegram-каналі.

"Центральна влада продовжує шукати приводи для маніпуляцій і дискредитації влади столиці... У публічній площині претензії лунають тільки до Києва. Оскільки мета урядовців – швидко підігнати цифри, не розповсюджуючись про обʼєктивну ситуацію, дещо нагадаю і поясню", - зазначив очільник міста.

Кличко вказав, що за наполяганням уряд два роки тому місто передало його тодішньому Міністерство інфраструктури для ремонту в рамках проєекту "Велике будівництво", оскільки важливо було, щоб роботи розпочалися якомога швидше.

"Як відомо, цей об'єкт є пам'яткою архітектури, і там багато нюансів (зокрема, погоджень з Мінкультом), які держава може вирішити максимально швидко. Місто цей міст регулярно обстежує, здійснює критично важливі ремонтні роботи, щоб підтримувати його в робочому стані. Що раптом відкрили для себе посадовці, які добре знають, хто зараз насправді відповідальний за оновлення мосту Патона, - незрозуміло", - написав мер.

Також міський голова нагадав про плани закрити на ремонт і інший міст через Дніпро - міст Метро, для чого 2023 року все ж планується запустити автомобільне сполучення між лівим і правим берегом Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, де наразі "роботи тривають - попри обшуки та блокування рахунків".

"В аварійному стані міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною: таких мостів було всього кілька в СРСР. І на сьогодні залишився тільки в Києві. Перебудувати його коштує мінімум 500 мільйонів євро. Це за оцінками європейських фахівців (ЄБРР), з якими ми до війни розробляли проект і були домовленості про фінансування масштабного проекту", - зазначив Кличко.

Втім, за його словами, з початком повномасштабної війни спільні з європейськими партнерами проекти були поставлені на паузу, але місто розробляє проект першочергових протиаварійних робіт на цьому мосту і планує розпочати оновлення мосту Метро наступного року. Він також нагадав, що частину цього мостового переходу - міст через Русанівську протоку – було оновлено в 2020 році.

"Усього через річку Дніпро в Києві 8 мостів, разом з пішохідним на Труханів острів. Сьогодні місто ремонтує Північний міст та замінює деформаційні шви на Південному мосту, де плануємо завершити роботи до кінця літа. Крім того, тривають ремонтні роботи капітального характеру на п'яти штучних спорудах та поточні роботи на шести об'єктах. А з 2018 по 2022 роки в столиці здійснили ремонти на 23 мостових спорудах", - додав мер.

Нагадаємо, що Комісія з перевірки мостових споруд під головуванням віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова повідомила, що отримала дані обстеження 22 тисяч 454 мостів в Україні, з яких майже 10%, зокрема два вказані через Дніпро у Києві, виявилися аварійними.