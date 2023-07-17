Корозія, тріщини та руйнування бетону: у Києві проінспектували мости Патона і Метро (ФОТО)

Комісія з перевірки стану мостових споруд оглянула міст Патона та міст Метро у Києві. Експерти зафіксували суттєві пошкодження на них. Служба відновлення у Київській області планує оголосити тендер на проєктування реставрації мосту Патона у серпні.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Комісія днями розпочала свою роботу і першими обʼєктами огляду стали міст Патона та міст Метро. Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження.

"Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, головними завданнями комісії є з’ясування реального технічного стану мостів та розробка покрокового плану щодо ремонту та утримання мостів.

Водночас у міністерстві нагадали, що міст Патона ще у 2018 році був визнаний непрацездатним.

Перший тендер на проєктування реставраційних робіт мосту Патона планують оголосити наприкінці серпня.

Нагадаємо, раніше Комісія з перевірки мостових споруд під головуванням віце-прем’єр-міністра - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова повідомила, що отримала дані обстеження 22 тисяч 454 мостів в Україні, з яких майже 10%, зокрема два вказані через Дніпро у Києві, виявилися аварійними.