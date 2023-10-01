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В Киеве прошли обыски по делу о разворовывании денег на метро на Виноградарь (ФОТО)
В Киеве на днях было проведено 14 санкционированных обысков по делу о растрате средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, в том числе в помещениях компании "Киевметрострой", подрядных организациях, экспертном учреждении, а также в помещениях лиц, вероятно причастных к преступлению.
Расследованием дела занимается Главное управление полиции в Киеве при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что должностные лица акционерного общества заключили договоры с местными столичными органами власти о предоставлении услуг по строительству метрополитена на Виноградарь, однако на самом деле работы не проводились в полном объеме, а деньги из госбюджета, выделенные на продление линии метро от станции "Сырец", присваивались.
Такие действия квалифицированы по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке. В настоящее время продолжается ее исследование.
Почему затягивается строительство метро на Виноградарь
Напомним, что в ноябре 2018 года столичное метро по результатам тендера заключило договор с "Киевметростроем" на 5,98 миллиарда гривен на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро на жилмассив Виноградарь с электродепо, двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Проект должен был быть реализован до сентября 2021 года, однако этого не произошло.
Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новым председателем набсовета было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся на год.
Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.
В феврале по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски, в частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь.
При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка.
Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить завершение строительства метро на Виноградаре до конца 2022 года.
В декабре 2022 года было сообщено, что полиция выявила факт вероятного завладения и легализации 530 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь. 22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов. В феврале уже текущего года было сообщено о возобновлении строительных работ, которые, однако, до сих пор остаются не завершенными.