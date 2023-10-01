В Киеве прошли обыски по делу о разворовывании денег на метро на Виноградарь (ФОТО)

В Киеве на днях было проведено 14 санкционированных обысков по делу о растрате средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь, в том числе в помещениях компании "Киевметрострой", подрядных организациях, экспертном учреждении, а также в помещениях лиц, вероятно причастных к преступлению.

Расследованием дела занимается Главное управление полиции в Киеве при оперативном сопровождении столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры.

Установлено, что должностные лица акционерного общества заключили договоры с местными столичными органами власти о предоставлении услуг по строительству метрополитена на Виноградарь, однако на самом деле работы не проводились в полном объеме, а деньги из госбюджета, выделенные на продление линии метро от станции "Сырец", присваивались.

Такие действия квалифицированы по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве

По результатам проведенных обысков правоохранители изъяли документацию по строительству метрополитена на указанном участке. В настоящее время продолжается ее исследование.

Почему затягивается строительство метро на Виноградарь

Напомним, что в ноябре 2018 года столичное метро по результатам тендера заключило договор с "Киевметростроем" на 5,98 миллиарда гривен на строительство продолжения Сырецко-Печерской линии метро на жилмассив Виноградарь с электродепо, двумя станциями ("Мостицкая" и "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (I очередь строительства). Проект должен был быть реализован до сентября 2021 года, однако этого не произошло.

Чуть больше года спустя, в декабре 2019 года, акционеры "Киевметростроя" решили досрочно сменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новым председателем набсовета было объявлено, что сроки завершения строительных работ переносятся на год.

Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В феврале по делу об этой схеме в подразделениях "Киевметростроя" и отделениях государственного Укргазбанка прошли обыски, в частности, заявлялось о безосновательном размещении на депозитных счетах 1,7 миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь.

При этом мэр Киева Виталий Кличко и в декабре 2020 года продолжал уверять, что две новые станции на "зеленой" линии метро откроют до конца 2021 года, и даже в июне 2021 года обещал своевременное открытие хотя бы одной из станций нового участка.

Однако в конце октября того же года Кличко сообщил, что Хозяйственный суд Киева разрешил "Киевметрострою" продолжить завершение строительства метро на Виноградаре до конца 2022 года.

В декабре 2022 года было сообщено, что полиция выявила факт вероятного завладения и легализации 530 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на строительство метро на Виноградарь. 22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов. В феврале уже текущего года было сообщено о возобновлении строительных работ, которые, однако, до сих пор остаются не завершенными.