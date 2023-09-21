Помог британец: В киевском метро перезаписали объявления станций на английском

Компания Tak Treba Production (Film.ua Group), с которой КП "Киевский метрополитен" сотрудничает с 2018 года, перезаписала объявление всех названий станций на английском языке, говорится в сообщении коммунального предприятия.

Отмечается, что в этом помог гражданин Великобритании, приехавший с началом полномасштабного вторжения в Украину, где оказывает гуманитарную помощь пострадавшим регионам.

В столичной подземке продолжаются работы по переименованию двух станций метро - "Площади Льва Толстого" и "Дружбы народов". Они, напомним, теперь называются "Площадь Украинских Героев" и "Зверинецкая".

Уже заменены названия на всех информационных указателях направления движения пассажиров и поездов, а также установлены новые линейные схемы, находящиеся над дверью в вагонах.

Кроме того, продолжаются работы по замене карты-схемы на информационных стендах, расположенных на платформах станций. При этом, как отмечают на предприятии, значительную часть работ можно выполнять лишь в ночные смены.

Новые объявления названия станции "Площадь Украинских Героев" уже звучат в вагонах синей линии метро. В то же время указано, что работы по записи информации на зеленой линии продолжаются.

"В целом процесс переименования идет к завершению. Однако некоторые работы будут продолжаться определенное время, в частности изготовление и установка на каждую переименованную станцию четырех комплектов букв для названий. В настоящее время идет подготовка тендерной документации, которую в ближайшее время обнародуют на площадке публичных закупок Prozorro", - сообщили в КП.

Напомним, что решение о переименовании двух станций метрополитена Киевский городской совет принял в мае. Комплексные работы по переименованию на предприятии начались в июле.