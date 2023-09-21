Допоміг британець: В київському метро перезаписали оголошення станцій англійською

Компанія Tak Treba Production (Film.ua Group), із якою КП "Київський метрополітен" співпрацює з 2018 року, здійснила перезапис оголошення всіх назв станцій англійською мовою, йдеться у повідомленні комунального підприємства.

Зазначається, що у цьому допоміг громадянин Великої Британії, який з початку повномасштабного вторгнення приїхав в Україну, де надає гуманітарну допомогу постраждалим регіонам.

Наразі у столичній підземці тривають роботи з перейменування двох станцій метро - "Площі Льва Толстого" та "Дружби народів". Вони, нагадаємо, тепер називаються "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька".

Наразі вже замінено назви на всіх інформаційних покажчиках напрямку руху пасажирів і поїздів, а також встановлено нові лінійні схеми, що знаходяться над дверима у вагонах.

Окрім того, тривають роботи із заміни карти-схеми на інформаційних стендах, які розташовані на платформах станцій. При цьому, як зауважують на підприємстві, значну частину робіт можливо виконувати лише в нічні зміни.

Нові оголошення з назвою станції "Площа Українських Героїв" вже звучать у вагонах синьої лінії метро. Натомість зазначено, що роботи із запису інформації на зеленій лінії наразі тривають.

"Загалом процес перейменування йде до завершення. Однак деякі роботи триватимуть певний час, зокрема виготовлення та встановлення на кожну перейменовану станцію чотирьох комплектів букв для назв. Наразі триває підготовка тендерної документації, яку найближчим часом оприлюднять на майданчику публічних закупівель Prozorro", - повідомили в КП.

Нагадаємо, що рішення про перейменування двох станцій метрополітену Київська міська рада ухвалила в травні. Комплексні роботи з перейменування на підприємстві розпочалися в липні.