У "Київському метрополітені" показали шрифти, затверджені для написів на двох перейменованих станціях

Архітектори станції київського метро "Звіринецька" (колишня назва - "Дружби народів") та "Площа Українських Героїв" (колишня "Площа Льва Толстого") затвердили шрифти, які будуть використані на колійних стінах цих станцій, повідомляє комунальне підприємство "Київський метрополітен".

Зазначається, що 12 липня на підприємстві відбулася зустріч з автором цих шрифтів Богданом Гдалем. Дизайнер за власної ініціативи розпочав роботу над створенням нових написів для станцій на початку цього року.

"Ідею митця підтримали архітектори перейменованих станцій та надали всі необхідні погодження. Адже внесення змін до існуючого архітектурного оформлення, зокрема й до архітектурного вигляду назви станції метрополітену, виконується виключно за погодженням з архітектором цієї станції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що обидві станції були перейменовані рішенням Київської міської ради 18 травня. У рамках цього рішення відповідне КП і виконує необхідні організаційно-технічні заходи з перейменування. За попередніми прогнозами, роботи триватимуть до кінця вересня.

У "Київському метрополітені" повідомляють, що наразі на станціях триває процес заміни інформаційних покажчиків і вивісок, які вже бачать пасажири. Зокрема, вже можна зустріти нові назви на вхідних групах, на покажчиках напрямку руху поїздів та інформаційних стендах.

Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен Фото: Київський метрополітен

Там вказують, що пасажири бачитимуть зміни поступово, оскільки це тривалий процес і більшість робіт виконується вночі. Також зараз триває запис нових аудіооголошень для рухомого складу українською та англійською мовами. Крім того, буде змінено відповідним чином офіційну схему метро.