У Київі відбулися обшуки у справі про розкрадання грошей на метро на Виноградар (ФОТО)

У Києві днями було проведено 14 санкціонованих обшуків у справі про розтрату коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар, зокрема у приміщеннях компанії "Київметробуд", підрядних організаціях, експертній установі, а також в помешканнях ймовірно причетних до злочину осіб.

Розслідуванням справи займається Головне управління поліції в Києві за оперативного супроводу столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Встановлено, що службові особи акціонерного товариства уклали договори з місцевими столичними органами влади про надання послуг з будівництва метрополітену на Виноградар, однак насправді роботи не проводились у повному обсязі, а гроші з держбюджету, виділені на продовження лінії метро від станції "Сирець", привласнювались.

Такі дії кваліфіковано за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність на строк до трьох років.

Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві Фото: ГУНП в Києві

За результатами проведених обшуків правоохоронці вилучили документацію щодо будівництва метрополітену на зазначеній ділянці. На теперішній час триває її дослідження.

Чому затягується будівництво метро на Виноградар

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року столичне метро за результатами тендеру уклало договір з "Київметробудом" на 5,98 мільярда гривень з будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар з електродепо, двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва). Проект мав бути реалізованим до вересня 2021 року, однак цього не сталося.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новим головою наглядової ради було оголошено, що терміни завершення будівельних робіт переносяться на рік.

Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки, зокрема заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 мільярда гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки.

Однак наприкінці жовтня того року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити завершення будівництва метро на Виноградар до кінця 2022 року.

В грудні 2022 року було повідомлено, що поліція виявила факт імовірного заволодіння та легалізації 530 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на будівництво метро на Виноградар. 22 грудня поліцейські провели майже 30 обшуків за адресами фігурантів. В лютому вже поточного року було повідомлено про поновлення будівельних робіт, які, однак, досі залишаються не завершеними.