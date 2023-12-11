Коли запустять човниковий рух між "Теремками" й "Деміївською": що кажуть в мерії та "Київському метрополітені"

Влада Києва розраховує, що вже з 13 грудня буде можлива організація човникового руху обома тунелями на ділянці метрополітену між станціями "Деміївська" та "Теремки". Про це повідомив в ефірі телеканалу "Київ 24" директор департаменту транспортної інфраструктури столичної мерії Руслан Кандибор.

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"Ми вже це прораховуємо, частково випробовуємо (тому що нам це треба випробовувати в нічний період). Десь 13 числа ми мали б вже пробувати впровадити. Обов'язково це [сам запуск] виконаємо. Єдине, що не хотіли б людей вводити в оману. Чітко прорахуємо, проінформуємо, зробимо графік, щоб кожен пасажир розумів, в який час йому треба підійти на станцію", - зазначив він.

Чиновник додав, що це дозволить перенаправити частину пасажирів назад у метро, зменшивши навантаження на дублюючий метро наземний транспорт, кількість якого буде зменшено. В свою чергу, протиаварійні роботи з закріплення тунелю між "Либідською" та "Деміївською", за словами Кандибора, з 11 грудня вже було розпочато.

"Ми мусимо отримати висновки. Це перш за все геологія: зараз вже будемо приступати до буріння свердловин, щоб зрозуміти, які об'єми води є, які утворилися порожнини, які в нас є грунти і в чому проблема, в яких це об'ємах. Лише після цього ми зможемо розробити проєкт виконання робіт и приступити до робіт ззовні. Я думаю, що впродовж двох місяців ми чітко будемо мати результат і вже будемо виконувати роботи", - зазначив він.

Чи планують використовувати неушкоджений тунель під Либіддю

При цьому очільник транспортного департаменту дав зрозуміти, що один з тунелів між "Либідською" та "Деміївською" є можливим для продовження руху, однак пасажирське сполучення ним організувати наразі неможливо, але допустив, що це може все ж бути зроблено в майбутньому, якщо служба руху метрополітену підтвердить таку можливість.

"Неможливо це зробити, тому що він нам зіб'є загальний графік руху метро, який здійснюється до станції "Либідська". Там рух кожні дві хвилини, а цей - з інтервалом 13 хвилин, тобто він нам буде робити підмішування. Поки що ми не розуміємо, як це зробити. В нас є велике бажання це зробити, але ми поки що не розуміємо як", - заявив Кандибор.

В свою чергу, як розповів в ефірі того ж телеканалу начальник комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Брагінський, на сьогодні продовжується виконання планових першочергових заходів у тунелі з підсилення проблемного тунелю і ліквідації течій, які спостерігаються досі, хоча вже без виносу піску.

"Ми зараз опрацьовуємо питання запуску руху методом човника обома коліями. Інтервали будуть складати приблизно 13 хвилин. Також ми опрацьовуємо разом з наземним транспортом задіяння такого короткого маршруту від станції "Либідська" до станції "Деміївська" і "Голосіївська", і найближчим часом, коли будуть опрацьовані всі безпекові заходи, ми повідомимо завчасно про відкриття такого маршруту", - повідомив він.

Чи компенсуватимуть переплату за проїзд

В свою чергу, за словами Брагінського, наразі варіанти вирішення питання переплати пасажирами за вимушене користування транспортом на напрямку синьої лінії метро більше одного разу не розглядалося.

"Питання зараз не розглядалося, тому що тариф у нас є збитковим і востаннє піднімався в 2018 році... Питання безкоштовного проїзду - це не питання метрополітену, це питання більше можливості фінансування містом таких заходів", - зазначив він.

Очільник метрополітену також висловив сподівання, що човниковий рух між "Теремками" та "Деміївською" буде запущено на поточному тижні, але конкретної дати не назвав.

"А що стосується відновлювальних робіт, ми зараз активно працюємо 24 години на добу над тим, щоб здійснити вишукувальні роботи, разом з цим робимо проєктні роботи для відновлення цієї ділянки", - додав Брагінський.

Чи підтоплює "Олімпійську"

Стосовно ж інформації про можливість підтоплення станції "Олімпійська" на цій же лінії начальник КП заявив, що опубліковані у понеділок відео в мережі не свідчать про якусь надзвичайну ситуацію.

"Станція працює в звичайному режимі, жодних підтоплень там немає. На відео між рейками ми бачимо лоток для води, в якому є вода. Тому нічого надзвичайного не відбулося й не відбувається. Вода проходить через дренажну систему, і ми її відкачуємо", - сказав він.

Керівник підприємства пояснив, що кожен метрополітен має свою специфіку, зокрема київський побудований у водонасичених грунтах, але запевнив, що працівники служби колій щоденно роблять огляд всіх станцій і за необхідності проводять роботи з видалення плям і тріщин, через які потрапляє вода.

Закриття метро від "Либідської" до "Теремків"

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Однак фактичний рух поїздів цією ділянкою було терміново зупинено вже за кілька годин. Міська влада заявила, що дійсно сподівалася експлуатувати її ще до кінця дня п'ятниці, проте обстеження показали, що це є вкрай небезпечним.

Через виявлений швидкий винос води з піском у тунель, який прискорювався через курсування поїздів, рух ділянкою закрили. Зазначимо також, що йдеться про ділянку, де лінія метро перетинає річку Либідь, яка частково проходить під землею.

Зміни у транспорті через закриття метро

Таким чином, незадіяними у перевезеннях наразі є шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька".