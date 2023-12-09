Внесено зміни в організацію дорожнього руху через закриття метро в Києві: карта проїзду

На засіданні Держкомісії ТЕБ та НС щодо ситуації з підтопленням декількох станцій метро у Києві ухвалили рішення про впровадження змін в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба МВС.

Відомство публікує карту проїзду, з урахуванням змін в організації дорожнього руху на площі Либідській у Києві.

Зазначається, що зелені стрілки на схемі — рух розворотними кільцями на площі Либідській, який буде дозволено лише транспортним засобам, які здійснюють перевезення пасажирів за встановленими маршрутами.

Сині стрілки на схемі — для всіх інших транспортних засобів. Розворот за маршрутом: вулиця Велика Васильківська — вулиця Ковпака — вулиця Антоновича.

Крім того, в встановлять дорожні знаки, які дозволятимуть рух розворотними кільцями лише для громадського транспорту.

Також додатково пропонують облаштувати зупинку громадського транспорту по вулиці Антоновича, 176 (поряд з ТРЦ «Ocean Plaza»)

«Для здійснення контролю та регулювання дорожнього руху на кінцевих зупинках громадського транспорту будуть залучені додаткові екіпажі патрульної поліції», — повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Водіїв просять врахувати зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, 9 грудня відбулося засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві, на якому вирішувалося питання про те, як уникнути транспортного колапсу в столиці.

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Однак фактичний рух поїздів цією ділянкою було терміново зупинено вже за кілька годин. Міська влада заявила, що дійсно сподівалася експлуатувати її ще до кінця дня п'ятниці, проте обстеження показали, що це є вкрай небезпечним.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Що їздитиме замість метро

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька". Також продовжено до "Либідської" автобус №38 (5 машин, інтервал 17 хвилин).