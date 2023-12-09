Внесены изменения в организацию дорожного движения из-за закрытия метро в Киеве: карта проезда

На заседании Госкомиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве приняли решение о введении изменений в организации дорожного движения на наиболее загруженных отрезках дорог столицы.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Ведомство публикует карту проезда с учетом изменений в организации дорожного движения на площади Лыбидской в Киеве.

Отмечается, что зеленые стрелки на схеме — движение разворотными кольцами на Лыбидской площади, которое будет разрешено только транспортным средствам, осуществляющим перевозку пассажиров по установленным маршрутам.

Синие стрелки на схеме – для всех других транспортных средств. Разворот по маршруту: улица Большая Васильковская – улица Ковпака – улица Антоновича.

Кроме того, установят дорожные знаки, которые будут разрешать движение разворотными кольцами только для общественного транспорта.

Также дополнительно предлагают обустроить остановку общественного транспорта по улице Антоновича, 176 (рядом с ТРЦ Ocean Plaza)

"Для осуществления контроля и регулирования дорожного движения на конечных остановках общественного транспорта будут привлечены дополнительные экипажи патрульной полиции", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Водителей просят учесть изменения при планировании маршрута.

Напомним, 9 декабря состоялось заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по ситуации с подтоплением нескольких станций метро в Киеве, на котором решался вопрос о том, как избежать транспортного коллапса в столице.

Почему Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

Что будет ездить вместо метро

Вместо закрытого участка метро было срочно запущено автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбидская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживания сокращенного маршрута №50-К "Улица Милославская - площадь Дарницкая". Продлен до "Лыбидской" автобус №38 (5 машин, интервал 17 минут).