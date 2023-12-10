Ціни на оренду житла в одному з районів Києва зміняться через закриття метро

Закриття столичного метрополітену на ділянці "Теремки" - "Деміївська" на ремонт призведе до короткочасного падіння попиту на оренду квартир у Голосіївському районі Києва.

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Про це повідомляють експерти портал нерухомості ЛУН, передає "Інтерфакс-Україна".

Експерти порталу вважають, що падіння попиту на квартири у цьому районі призведе до зниження цін на оренду, але така тенденція протримається недовго.

"У короткостроковій перспективі ті, хто зараз шукає квартиру в оренду, менше братиме до уваги цей район. Падіння попиту може призвести до зниження цін на оренду, проте навряд чи суттєво і надовго", — зазначив Chief brand and Business officer ЛУН Денис Суділковський.

За його словами, після поновлення роботи метрополітену вартість житла відновиться.

Зауважимо, Голосіївський район - один із найбільш густонаселених у столиці, й припинення роботи метро спричинить суттєве збільшення заторів у районі.

Нагадаємо, після того, як у Києві зросли ціни на оренду житла , протягом останніх трьох місяців спостерігається зворотна тенденція. Й очікується, що цієї зими масового попиту на квартири не буде

Оренда в Києві: ціни на квартири

Як свідчать дані застосунку Bird, вартість оренди квартир у Києві за останні три місяці знизилася на 10%. Медіанна ціна станом на листопад 2023 року така:

13 000 грн – для 1-кімнатної квартири (на 3,7% менше порівняно з серпнем);

17 000 грн – для 2-кімнатної (на 10,5% менше порівняно з серпнем);

28 200 грн – для 3-кімнатної (на 14,5% менше порівняно з серпнем).

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Що їздитиме замість метро

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька". Також продовжено до "Либідської" автобус №38 (5 машин, інтервал 17 хвилин).