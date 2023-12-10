Між закритими станціями метро у Києві можуть організувати рух поїздів: що відомо

У київському метрополітені між станціями "Деміївська" та "Теремки" все-таки можуть організувати курсування поїздів. Влада розглядає можливість запуску човникового руху.

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Про це повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кадибор, пише "Суспільне".

За його словами, між закритими станціями "синьої гілки" метрополітену можуть організувати човниковий рух. Це означає, що той самий поїзд рухатиметься в обидва боки по тій самій колії без обороту в кінцевих пунктах.

Вагони їздитимуть непошкодженим тунелем, а інтервал між ними становитиме до пів години.

Кадибор також розповів, що епіцентр проблем розташований на ділянці 14 метрів між станціями "Деміївська" та "Либідська". Кілька днів тому ситуація погіршилася, і в будь-яку мить міг статися обвал конструкцій.

Після закриття метро ситуація покращилась. Прогресу серед тріщин у тунелі не спостерігається. Крім того, стабілізувався потік води та зменшується винос піску.

Зараз розробляються заходи перших протиаварійних робіт, зокрема підсилення тунелю зсередини. Паралельно розробляють план дій з проведення робіт ззовні (стабілізація ґрунту, гідроізоляція).

Наразі на всіх шістьох станціях ліквідували підтоплення і вони працюють як укриття під час повітряної тривоги.

Чому Київ закрив найновішу ділянку метро

Нагадаємо, що 8 грудня влада Києва спершу оголосила, що міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила у зв'язку з необхідністю термінового ремонту закрити ділянку метро від "Либідської" до "Теремків" з 9 грудня на шість місяців.

Таким чином, незадіяними у перевезеннях тепер залишаться шість станцій - "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром" та "Теремки", хоча вони продовжать цілодобову роботу в режимі укриття.

Як повідомила міська влада, вода тисне на стінки тунелю, через що він деформується, тріскається і ще більше руйнується, пропускаючи воду, а коли тунелем йде потяг, цей процес прискорюється ще більше.

Тому для "уникнення в подальшому позаштатної ситуації" під час інтенсивного руху поїздів частину синьої гілки закрили.

Що їздитиме замість метро

Замість закритої ділянки метро було терміново запущено автобусний маршрут №2-М, на якому мають працювати 60 машин з інтервалом руху в 1 хвилину. Автобуси зупинятимуться лише біля закритих станцій метро, натомість додатковою і кінцевою зупинкою буде "Кібернетичний центр".

В свою чергу, на тролейбусний маршрут №43-К "Кібернетичний центр – метро "Либідська" планується випускати 20 машин з інтервалом 3 хвилини. Натомість тролейбус №50, що сполучав Троєщину з "Либідською" скасували, хоча посилили до 10 одиниць обслуговування скороченого маршруту №50-К "вулиця Милославська – площа Дарницька". Також продовжено до "Либідської" автобус №38 (5 машин, інтервал 17 хвилин).