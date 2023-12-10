Между закрытыми станциями метро в Киеве могут организовать движение поездов: что известно

В киевском метрополитене между станциями "Демеевская" и "Теремки" все-таки могут организовать курсирование поездов. Власти рассматривают возможность запуска челночного движения.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кадибор, пишет "Суспільне".

По его словам, между закрытыми станциями "синей ветви" метрополитена могут организовать челночное движение. Это означает, что тот же поезд будет двигаться в обе стороны по тому же пути без оборота в конечных пунктах.

Вагоны будут ездить по неповрежденному тоннелю, а интервал между ними составит до получаса.

Кадибор также рассказал, что эпицентр проблем расположен на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Несколько дней назад ситуация ухудшилась, и в любой момент мог произойти обвал конструкций.

После закрытия метро ситуация улучшилась. Прогресса среди трещин в туннеле не наблюдается. Кроме того, стабилизировался поток воды и уменьшается вынос песка.

Сейчас разрабатываются мероприятия первых противоаварийных работ, в частности, усиление тоннеля изнутри. Параллельно разрабатывают план действий по проведению работ извне (стабилизация грунта, гидроизоляция).

Сейчас на всех шести станциях ликвидировали подтопление и они работают как укрытие во время воздушной тревоги.

Почему Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

Что будет ездить вместо метро

Вместо закрытого участка метро было срочно запущено автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбидская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживания сокращенного маршрута №50-К "Улица Милославская - площадь Дарницкая". Продлен до "Лыбидской" автобус №38 (5 машин, интервал 17 минут).