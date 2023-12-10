Цены на аренду жилья в одном из районов Киева изменятся из-за закрытия метро

Закрытие столичного метрополитена на участке "Теремки" – "Демеевская" на ремонт приведет к кратковременному падению спроса на аренду квартир в Голосеевском районе Киева.

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Об этом сообщают эксперты портал недвижимости ЛУН, передает "Интерфакс-Украина".

Эксперты портала считают, что падение спроса на квартиры в этом районе приведет к понижению цен на аренду, но такая тенденция продержится недолго.

"В краткосрочной перспективе те, кто сейчас ищет квартиру в аренду, будет меньше принимать во внимание этот район. Падение спроса может привести к снижению цен на аренду, однако вряд ли существенно и надолго", - отметил Chief brand and Business officer ЛУН Денис Судилковский.

По его словам, после возобновления работы метрополитена стоимость жилья возобновится.

Заметим, Голосеевский район - один из самых густонаселенных в столице, и прекращение работы метро повлечет за собой существенное увеличение пробок в районе.

Напомним, после того, как в Киеве выросли цены на аренду жилья , в течение последних трех месяцев наблюдается обратная тенденция. И ожидается, что этой зимой массового спроса на квартиры не будет

Аренда в Киеве: цены на квартиры

Как свидетельствуют данные приложения Bird, стоимость аренды квартир в Киеве за последние три месяца снизилась на 10%. Медианная цена по состоянию на ноябрь 2023 года такова:

13 000 грн – для 1-комнатной квартиры (на 3,7% меньше по сравнению с августом);

17 000 грн – для 2-комнатной (на 10,5% меньше по сравнению с августом);

28 200 грн – для 3-комнатной (на 14,5% меньше по сравнению с августом).

Почему Киев закрыл новейший участок метро

Напомним, что 8 декабря власти Киева сначала объявили, что городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила в связи с необходимостью срочного ремонта закрыть участок метро от "Лыбидской" до "Теремков" с 9 декабря на шесть месяцев.

Однако фактическое движение поездов на этом участке было срочно остановлено уже через несколько часов. Городские власти заявили, что действительно надеялись эксплуатировать ее еще до конца дня пятницы, однако обследования показали, что это крайне опасно.

Таким образом, незадействованными в перевозках теперь останутся шесть станций - "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки", хотя они продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Как сообщили городские власти, вода давит на стенки тоннеля, из-за чего он деформируется, трескается и еще больше разрушается, пропуская воду, а когда по туннелю идет поезд, этот процесс ускоряется еще больше.

Поэтому во избежание в дальнейшем внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов часть "синей ветки" закрыли.

Что будет ездить вместо метро

Вместо закрытого участка метро было срочно запущено автобусный маршрут №2-М, на котором должно работать 60 машин с интервалом движения в 1 минуту. Автобусы будут останавливаться только возле закрытых станций метро, а дополнительной и конечной остановкой будет "Кибернетический центр".

В свою очередь, на троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр - метро "Лыбидская" планируется выпускать 20 машин с интервалом 3 минуты. Троллейбус №50, соединявший Троещину с "Лыбидской", отменили, хотя усилили до 10 единиц обслуживания сокращенного маршрута №50-К "Улица Милославская - площадь Дарницкая". Продлен до "Лыбидской" автобус №38 (5 машин, интервал 17 минут).