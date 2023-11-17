Что будет с ценами на аренду жилья в Киеве? Эксперт дал прогноз

После того, как в Киеве выросли цены на аренду жилья , за последние три месяца наблюдается обратная тенденция. И ожидается, что этой зимой массового спроса на квартиры не будет.

Денис Судилковский, бренд- и бизнес-директор компании ЛУН объяснил, что цены выросли летом, а с приближением холодов происходит коррекция.

"Аренда наиболее чувствительна к миграционным процессам, и если в июне-сентябре наблюдали возвращение киевлян домой, а с ними – и пробок, то ожидать массового приезда или переезда ВПЛ в столицу на время блекаутов не стоит", – сообщил он в комментарии для Delo.ua.

По словам эксперта, в 2022 году цены на аренду жилья зафиксировались на весь холодный период, и в этом году можно ожидать подобную тенденцию.

Аренда в Киеве: цены на квартиры

Как свидетельствуют данные приложения Bird, стоимость аренды квартир в Киеве за последние три месяца снизилась на 10%. Медианная цена по состоянию на ноябрь 2023 года такова:

13 000 грн – для 1-комнатной квартиры (на 3,7% меньше по сравнению с августом);

17 000 грн – для 2-комнатной (на 10,5% меньше по сравнению с августом);

28 200 грн – для 3-комнатной (на 14,5% меньше по сравнению с августом).

Так выглядит изменение медианной цены аренды квартир в столице. Изображение: Bird

Чаще всего люди ищут квартиры с большой гостиной и спальней, и из-за сохраняющегося спроса цена на такое жилье упала меньше, сообщили в пресс-службе приложения.

Когда выгоднее всего снять квартиру?

В компании ЛУН для Delo.ua рассказали, что традиционно самый большой пик аренды приходится на август, что связано с началом учебного сезона.

А вот самый маленький спрос наблюдается зимой и в начале весны.

В прошлом году, когда РФ начала массово атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, тренд сохранился, но ощутимо бóльшим спросом на период блекаутов стали пользоваться частные дома и таунхаусы. Прежде всего – из-за наличия автономного отопления (печей или каминов) и возможности поставить генератор.

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