Що буде з цінами на оренду житла в Києві? Експерт дав прогноз

Після того, як у Києві зросли ціни на оренду житла , протягом останніх трьох місяців спостерігається зворотна тенденція. Й очікується, що цієї зими масового попиту на квартири не буде.

Денис Суділковський, бренд- та бізнес-директор компанії ЛУН, пояснив, що ціни зросли влітку, а з наближенням холодів відбувається корекція.

"Оренда найбільш чутлива до міграційних процесів, і якщо в червні-вересні спостерігали повернення киян додому, а з ними – і заторів, то очікувати масового приїзду чи переїзду ВПО до столиці на час блекаутів не варто", – повідомив він у коментарі для Delo.ua.

За словами експерта, в 2022 році ціни на оренду житла зафіксувалися на весь холодний період, й цьогоріч можна очікувати на подібну тенденцію.

Оренда в Києві: ціни на квартири

Як свідчать дані застосунку Bird, вартість оренди квартир у Києві за останні три місяці знизилася на 10%. Медіанна ціна станом на листопад 2023 року така:

13 000 грн – для 1-кімнатної квартири (на 3,7% менше порівняно з серпнем);

17 000 грн – для 2-кімнатної (на 10,5% менше порівняно з серпнем);

28 200 грн – для 3-кімнатної (на 14,5% менше порівняно з серпнем).

Так виглядає зміна медіанної ціни на оренду квартир у столиці. Зображення: Bird

Найчастіше люди шукають квартири з великою вітальнею та спальнею, й через збережений попит ціна на таке житло впала найменше, повідомили в пресслужбі додатку.

Коли найвигідніше зняти квартиру?

У компанії ЛУН для Delo.ua розповіли, що традиційно найбільший пік оренди припадає на серпень, що повʼязано з початком навчального сезону.

А от найменший попит спостерігається взимку й на початку весни.

Торік, коли РФ почала масово атакувати енергетичну інфраструктуру України, тренд зберігся, але відчутно більшим попитом на період блекаутів почали користуватися приватні будинки й таунхауси. Передусім – через наявність автономного опалення (печей чи камінів) та можливість поставити генератор.