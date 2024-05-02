У Міноборони розповіли, коли запрацює е-кабінет військовозобов'язаних

Міністерство оборони найближчим часом запровадить електронний запис для відвідування ТЦК, а 18 травня буде запущено е-кабінет військовозобов’язаного. Він буде у форматі мобільного застосунку, який можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в етері "Радіо Свобода".

Вона нагадала, що з 18 травня чоловіки призивного віку мають зареєструвати свої дані, а саме — номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах — в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного.

Електронна черга для відвідування ТЦК

"Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міноборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом… Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати", - зауважила Черногоренко.

За її словами, впровадження цього інструменту "є реакцією на ті виклики, які є зараз".

"Величезні черги, які зараз ми маємо можливість спостерігати, викликані в тому числі і схваленням мобілізаційного закону, який накладає на військовозобов’язаних обов’язок оновити свої дані. Тому у багатьох людей з’явилася потреба це зробити. Тому ми будемо реагувати і виправляти це дуже швидко", - підкреслила Черногоренко.

Кабінет військовозобов’язаного

Як повідомила Черногоренко, 18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного.

"Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", – повідомила заступниця міністра оборони.

Черногоренко зазначила, що електронний кабінет буде у форматі мобільного застосунку, який можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.

Вона наголосила, що оновити усі необхідні дані можна буде через застосунок, без відвідування ТЦК та СП. Однак надалі, за потреби уточнення інших відомостей, представники військкомату можуть зв’язатися з людиною та з’ясувати усі дані.

"Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція - авторизуватися, заповнити ці три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних "Оберіг" для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі", - повідомила Черногоренко.

Вона підкреслила, що оновити інформацію можна з будь-якої зручної точки, в тому числі з-за кордону.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов’язаних, які будуть користуватися цим функціоналом може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", — наголосила заступниця міністра оборони.

Зауважимо, в Україні всім військовозобов'язаним планують видавати сертифікат захисника. Це потрібно для "смарт-мобілізації".

Наразі Верховна Рада вже ухвалила закон, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" електронний реєстр та отримати так званий "сертифікат захисника".

Які дані будуть у реєстрі військовозобов'язаних

Законопроєкт передбачає передачу Міністерству оборони даних про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться у різних державних реєстрах – Податкової служби, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, Держміграційної служби та інших відомств.

Що це за дані?

Крім стандартної інформації на зразок ПІБ, адреси та місця роботи, на всіх військовозобов'язаних від 17 до 60 років збиратиметься наступне досьє:

номери телефонів, адреси електронної пошти

відомості про володіння іноземними мовами

інформація про право на володіння зброєю

наявність посвідчення водія

дані про батьків військовозобов'язаного

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН - дані про виїзд за кордон

інформація про судимості.

У реєстрі буде також цифрове зображення військовозобов'язаного. Тобто їхні особи оцифрують і надалі зможуть ідентифікувати через вуличні камери.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.