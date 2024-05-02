В Минобороны рассказали, когда заработает электронный кабинет военнообязанного

Министерство обороны в ближайшее время введет электронную запись для посещения ТЦК, а 18 мая будет запущен электронный кабинет военнообязанного. Он будет в формате мобильного приложения, которое можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире "Радио Свобода".

Она напомнила, что с 18 мая мужчины призывного возраста должны зарегистрировать свои данные, а именно номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах — в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного.

Электронная очередь для посещения ТЦК

"Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Минобороны уже работает над этим. Я думаю, что уже развернутый инструмент сможет стать доступным в ближайшее время…" Далее проведем консультации по ТЦК и СП и сможем это организовать", - отметила Черногоренко.

По ее словам, внедрение этого инструмента "является реакцией на те вызовы, которые есть сейчас".

"Огромные очереди, которые сейчас мы имеем возможность наблюдать, вызваны в том числе и одобрением мобилизационного закона, налагающего на военнообязанную обязанность обновить свои данные. Поэтому у многих людей появилась потребность это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро", - подчеркнула Черногоренко.

Кабинет военнообязанного

Как сообщила Черногоренко, 18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного.

"Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", – сообщила заместитель министра обороны.

Черногоренко отметила, что электронный кабинет будет в формате мобильного приложения, которое можно будет скачать в App Store и Google Play Market.

Она подчеркнула, что обновить все необходимые данные можно через приложение, без посещения ТЦК и СП. Однако в дальнейшем при необходимости уточнения других сведений представители военкомата могут связаться с человеком и выяснить все данные.

"Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - сообщила Черногоренко.

Она подчеркнула, что обновить информацию можно из любой удобной точки, в том числе из-за границы.

"Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом, может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно ", - подчеркнула замминистра обороны.

Заметим, в Украине всем военнообязанным планируют выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы, президент Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.