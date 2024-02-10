Законопроект о мобилизации: всем военнообязанным потребуется сертификат защитника

В Украине всем военнообязанным планируют выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет РБК-Украина.

"Смарт-мобилизация"

Как отметил Арахамия, украинцы недовольны действиями сотрудников военкомата, которые на улицах ловят военнообязанных, поэтому в Верховной Раде ищут альтернативный путь проведения мобилизации.

Нардеп уточнил, что для этого нужно собрать данные обо всех военнообязанных в одну систему.

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат либо через интернет, либо в ТЦК", - отметил Арахамия.

По его словам, это делается для того, чтобы государство понимало, сколько людей теоретически могут быть призваны в ряды ВСУ и таким образом можно было организовать так называемую "смарт-мобилизацию".

Он добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться.

В то же время Арахамия подчеркнул, что на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и предложение, которое предложил Минобороны, также не подходит.

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой - наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице", не нужно никаких электронных повесток", - заявил нардеп.

Обещают учесть все предложения, которые улучшат законопроект

7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета". Документ был разработан Министерством обороны совместно с Генеральным Штабом.

Ранее Арахамия перечислил нормы в законопроекте о мобилизации, требующие исправления и пересмотра до второго чтения. По его словам, арестов счетов уклонистов точно не будет, но будет другое принуждение.

Также в Верховной Раде ждут разъяснений от Минобороны по поводу идеи рассылать повестки через электронный кабинет призывника в законопроекте о мобилизации. Депутаты не понимают, как эта идея может быть реализована технически, поскольку не все люди могут или имеют доступ к интернету и смартфонам.

Заметим, Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике признал, что отдельные нормы законопроекта №10449 относительно мобилизации, военного учета и прохождения военной службы не отвечают требованиям антикоррупционного законодательства.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит нормы, противоречащие Конституции, но призвал депутатов принять документ в первом чтении.

Как прогнозирует народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, наиболее вероятно будет принят законопроект о мобилизации в целом в последнюю неделю февраля, подписанный в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле.