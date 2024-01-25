Арахамия предложил устроить для депутатов и госслужащих военные учения вместе с другими украинцами

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предлагает всем госслужащим и народным депутатам устроить военные учения в специальных центрах вместе с другими украинцами, однако уделять этому не весь день, а так сказать, part-time - после сессионных заседаний.

Об этом он сказал в ходе дискуссии "2024: сценарии для страны", пишет LB.ua.

Арахамия считает, что важно развенчать мифы о мобилизации среди украинского населения и такое нововведение может мотивировать украинцев, уменьшить страхи по мобилизации и стимулировать к прохождению военного обучения.

По его мнению, нужно разъяснить украинцам, как происходит мобилизация, поскольку многие украинцы считают, что после получения повестки и прохождения медицинского осмотра их немедленно отправляют на базовое обучение, а затем на фронт без должной подготовки.

Именно для лучшего понимания процесса мобилизации Арахамия и предложил, чтобы государственные служащие проходили обучение в военных учебных центрах вместе с другими гражданами.

Согласно его плану, для парламентариев обучение будет организовано на частичной основе, учитывая их забронированность от мобилизации.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.

Военные просят мобилизовать еще 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сил обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться.

Однако президент Украины Владимир Зеленский выступает за "умный и справедливый" закон о мобилизации и не видит необходимости мобилизовать полмиллиона людей.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Зеленский.

Зеленский также сообщил, что не одобрит закон о мобилизации женщин и подписывать его не будет.