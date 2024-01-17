Лубинец предлагает мобилизовать осужденных, которые желают служить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предлагал в новом законопроекте о мобилизации прописать в категориях, которые могут быть мобилизованы, отбывающих наказание в исправительных колониях и добровольно соглашающихся идти в армию.

Об этом он рассказал в интервью изданию NV.

Он рассказал, что в течение прошлого года посетил 50% исправительных колоний и в каждой к нему подходили осужденные, которые просили дать им возможность идти служить в ВСУ.

"Не было ни одной колонии, где бы моих сотрудников не подходили находящиеся там ребята и говорили: "У меня легкая статья, я бессознательно совершил уголовное преступление (разные случаи), я готов пойти в ВСУ, дайте мне такую возможность". Даже были такие, которые говорили, что если это не будет засчитываться как отбывание наказания, они готовы после этого вернуться добывать свой срок здесь: "Но дайте мне возможность тоже участвовать в защите своего государства", – рассказывает Лубинец.

По его словам, он предлагал просысывать такие вещи в законе и сделать это очень просто. Нужно только выполнить два условия.

"Нужно два условия: первое — гражданин Украины, который в таком статусе, хочет попасть в соответствующее подразделение; второе — соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины", - говорит омбудсмен.

Однако главнокомандующему Валей Залужному, как и Генштабу ВСУ, эта идея не очень нравится. Там заявили, что служба в армии для достойных людей не может рассматриваться как наказание. Однако Лубинец подчеркнул, что даже находящиеся в местах лишения свободы осужденные остаются людьми и гражданами Украины.

"Когда само подразделение готово взять, - они же берут на себя ответственность за такого человека. Мы понимаем, что предварительно будут собирать информацию, будут проводить какой-то там анализ, нужно ли им такой человек, или не надо. Опять же, я всегда подчеркиваю"., что несмотря на то, где находится гражданин Украины, в каком он положении, в каком он месте находится, он остается в первую очередь человеком", - отметил он.

Военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч человек

Военное руководство Украины в конце ноября инициировало в рамках комплексного плана мобилизации призыв в Сил обороны до 500 тысяч человек, однако пока нет понимания как будут происходить демобилизационные процессы и из каких источников мобилизация будет финансироваться. Об этом рассказал на пресс-конференции президент Владимир Зеленский.

Верховная рада уже уменьшила призывной возраст в Украине с 27 до 25 лет. Однако эти изменения в законе №9281 еще не вступили в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что мобилизацию надо "не только усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше".

Также Министерство обороны в этом году хочет призвать на военную службу мужчин, проживающих за границей.