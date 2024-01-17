Сотрудники ТЦК не имеют права проверять документы и похищать людей, - Лубинец

Работники военкоматов не имеют права насильственно задерживать людей на улицах, проверять и забирать у них документы.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью NV, комментируя случаи применения силы к мужчинам призывного возраста работниками Территориальных центров комплектации (ТЦК).

"ТЦК - это военные подразделения. Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введено военное положение. Это прямая норма нашей Конституции", - отметил Лубинец.

Он напомнил, что в отозванном правительственном законопроекте об усилении мобилизации предлагалось, в частности, предоставить работникам ТЦК больше полномочий.

"Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, то почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, проверяющие документы граждан Украины — это Национальная полиция в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные", – подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, больше всего жалоб в его офис поступает именно по поводу ненадлежащего поведения работников ТЦК и превышения ими служебных полномочий.

"Это, когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что его возмущает применение грубой силы граждан Украины со стороны работников ТЦК.

"Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки. Затем я ставлю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК, чтобы к ним открывалось дисциплинарное какое-либо производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных", - рассказал Лубинец.

Мобилизация в Украине: провал законопроекта от правительства

Напомним, 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378), содержащий жесткие ограничения для уклонистов.

Кроме того, что в проекте предусматривается отмена такого понятия как "ограниченно пригодный к военной службе", в нем предлагается уменьшить призывной возраст с 27 до 25 лет, ограничить права граждан, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы и т.д.

Также в законопроекте отмечалось, что военнообязанных и резервистов, вовремя не прибывших в воинские части, будут вносить в Единый реестр должников. Также к ним, как предлагает документ, будут применяться временные ограничения посредством ограничения права на пользование и распоряжение средствами.

Этот документ вызвал множество обсуждений и дискуссий среди политических представителей и общественности. В частности, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что законопроект, предложенный Кабинетом министров, содержит нормы, противоречащие Конституции Украины.

Также Антикоррупционный комитет Верховной Рады нашел в законопроекте о мобилизации №10378 определенные положения, которые могут способствовать коррупционным рискам.

В итоге 11 декабря глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект вернули правительству на доработку.

Впрочем, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук отметил, что это правительство отозвало документ. Слова Мельничука подтверждает и информация в карточке законопроекта на сайте парламента, где указан статус "Проект отозван".

Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. В документе учтены все предложения, согласованные с депутатами на заседаниях Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Правительство внесет новую редакцию законопроекта о мобилизации в Верховную Раду в ближайшее время.

Как рассказал народный депутат Украины Ярослав Железняк, в январе депутаты могут рассмотреть законопроект об изменениях по мобилизации.