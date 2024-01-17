Працівники ТЦК не мають права перевіряти документи та викрадати людей, - Лубінець

Працівники військкоматів не мають прав насильно затримувати людей на вулицях, перевіряти та забирати у них документи.

Про це заявив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV, коментуючи випадки застосування сили до чоловіків призовного віку з боку працівників Територіальних центрів комплектації (ТЦК).

"ТЦК - це є військові підрозділи. Згідно з нашою Конституцією, військові підрозділи не можуть брати участь в обмеженні прав громадян України, навіть якщо юридично у нас введений воєнний статус. Це пряма норма нашої Конституції", - зауважив Лубінець.

Він нагадав, що у відкликаному урядовому законопроєкті про посилення мобілізації пропонувалося, зокрема, надати працівникам ТЦК більше повноважень.

"Я, наприклад, не зрозумів: якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми додаємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України, — це Національна поліція в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія. Але точно не військові", - підкреслив Лубінець.

За словами омбудсмена, найбільше скарг до його офісу надходить саме щодо неналежної поведінки працівників ТЦК і перевищення ними службових повноважень.

"Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи й фізично затримують громадян України. У них таких прав немає", - підкреслив Лубінець.

Він зазначив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України з боку працівників ТЦК.

"Я відкриваю провадження і направляю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки. Потім я ставлю це питання на рівні керівництва, коли підтверджується інформація щодо зловживання правами працівниками ТЦК, щоб до них відкривалось дисциплінарне якесь провадження, і вище керівництво приймало рішення щодо покарання своїх підлеглих", - розповів Лубінець.

Мобілізація в Україні: провал законопроєкту від уряду

Нагадаємо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378), який містить жорсткі обмеження для ухилянтів.

Крім того, що у проєкті передбачається скасування такого поняття як "обмежено придатний до військової служби", у ньому ще пропонується зменшити призовний вік з 27 до 25 років, обмежити права громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби і т. д.

Також у законопроєкті зазначається, що військовозобовʼязаних та резервістів, які вчасно не прибули до військових частин, вноситимуть до Єдиного реєстру боржників. Також до них, як пропонує документ, застосовуватимуть тимчасові обмеження у вигляді обмеження права на користування та розпорядження коштами.

Цей документ викликав багато обговорень та дискусій серед політичних представників та громадськості. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що законопроєкт, запропонований Кабінетом міністрів, містить норми, які суперечать Конституції України.

Також Антикорупційний комітет Верховної Ради виявив у законопроєкті про мобілізацію №10378 певні положення, які можуть сприяти корупційним ризикам.

У підсумку 11 грудня голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт повернули уряду на доопрацювання.

Втім, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук зазначив, що це уряд відкликав документ. Слова Мельничука підтверджує й інформація в картці законопроєкту на сайті парламенту, де вказано статус "Проєкт відкликано".

Наразі Міністерство оборони України підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. В документі враховано всі пропозиції, погоджені з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Уряд внесе нову редакцію законопроєкту про мобілізацію до Верховної Ради найближчим часом.

Як розповів народний депутат України Ярослав Железняк, у січні депутати можуть розглянути законопроєкт про зміни щодо мобілізації.