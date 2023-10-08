Омбудсмен та мер Тернополя відреагували на побиття чоловіків у стінах ТЦК: розпочато розслідування

У мережі шириться відео із Тернопільського ТЦК, де б'ють мобілізованих. Правоохоронці розпочали кримінальне розслідування.

На відео видно, як чоловіки лежать на ліжках. Їх б'ють два працівники військкомату, ще троє людей на це дивляться.

Реакція мера Тернополя

Мер Тернополя Сергій Надал звернувся до керівництва військкомату.

"Звертаюся до керівництва Тернопільського територіального центру комплектування. Є інформація, що ваші «окремі» працівники могли застосовувати силу до наших мобілізованих. Я наполягаю і наголошую для «окремих» працівників ТЦК на коректному ставленні до тернополян, які є мобілізованими", - наголосив Надал.

Він також звернувся до тернополян із закликом, що якщо їм відомі випадки неналежного чи жорстокого ставлення при проведенні мобілізаційних заходів, терміново повідомляти у військову прокуратуру та поліцію.

"Під час війни кожен чоловік має прийти до територіальних центрів комплектування і оновити свої дані. Однак це передбачає коректне, належне ставлення, відповідно до вимог законодавства!", - підкреслив Надал.

Так не повинно бути!

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за фактом скандального відео, оприлюдненого в мережі з побиттям мобілізованих у Тернополі, розпочато розслідування.

"Тернопіль. Із ЗМІ і соцмереж побачив кадри із побиттям мобілізованих. Так не повинно бути! За цим фактом розпочинаємо перевірку для того, щоб встановити обставини порушення прав людини", - зазначив він.

Лубінець закликав повідомляти про факти порушення прав військовослужбовців, резервістів та мобілізованих та звертатися до Офісу Омбудсмана за цими контактами: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008, [email protected], гаряча лінія 0800501720.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за фактом побиття двох військовозобов’заних у Тернополі розпочато кримінальне провадження.

"За процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону зареєстровано кримінальне провадження за фактом побиття двох військовозобов’язаних. Попередня правова кваліфікація – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що на відео, опублікованому у соцмережах, зафіксовано як працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки застосовують фізичну силу до двох лежачих громадян.

"Наразі встановлюються усі обставини та причетні до протиправних дій", - підкреслили в прокуратурі.

Нагадаємо, нещодавно на Львівщині затримали двох співробітників одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вони причетні до побиття та незаконного утримання чоловіка.