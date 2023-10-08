Омбудсмен и мэр Тернополя отреагировали на избиение мужчин в стенах ТЦК: начато расследование

В сети распространяется видео из Тернопольского ТЦК, где избивают мобилизованных. Прокуратура проводит расследование.

На видео видно, как мужчины лежат на кроватях. Их бьют два работника военкомата, еще три человека на это смотрят.

Реакция мэра Тернополя

Мэр Тернополя Сергей Надал обратился к руководству военкомата.

"Обращаюсь к руководству Тернопольского территориального центра комплектования. Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", - подчеркнул Надал.

Он также обратился к жителям Тернополя с призывом, что если им известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщать в военную прокуратуру и полицию.

"Во время войны каждый мужчина должен прийти в территориальные центры комплектования и обновить свои данные. Однако это предполагает корректное, должное отношение, в соответствии с требованиями законодательства!", - подчеркнул Надал.

Так не должно быть!

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что по факту скандального видео, обнародованного в сети с избиением мобилизованных в Тернополе, начато расследование.

"Тернополь. Из СМИ и соцсетей увидел кадры с избиением мобилизованных. Так не должно быть! По этому факту начинаем проверку для того, чтобы установить обстоятельства нарушения прав человека", - отметил он.

Лубинец призвал сообщать о фактах нарушения прав военнослужащих, резервистов и мобилизованных и обращаться в Офис Омбудсмана по этим контактам: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, [email protected], горячая линия 0800501720.

Правоохранители открыли уголовное производство

Как сообщили в Офисе генпрокурора, по факту избиения двух военнообязанных в Тернополе начато уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона зарегистрировано уголовное производство по факту избиения двух военнообязанных. Предварительная правовая квалификация – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1) УК Украины)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что на видео, опубликованном в соцсетях, зафиксировано как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки применяют физическую силу к двум лежащим гражданам.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастные к противоправным действиям", - подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, недавно во Львовской области задержали двух сотрудников одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Они причастны к избиению и незаконному содержанию мужчины.