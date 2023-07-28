Ровенского военкома, избившего военного, арестовали

Ровенский городской суд поместил под стражу без возможности внесения залога руководителя областного военкомата Ровенщины Сергея Луцюка из-за избиения подчиненного военного.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Во время обысков работники ДБР обнаружили у фигуранта вышеупомянутую биту.

Чиновнику инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ДБР также сообщает, что во время обыска у руководителя Ровенского районного ТЦК и СП изъяли "8 пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ".

Согласно сообщению, 27 июля Луцюку было сообщено о подозрении, поскольку он избил мужчину битой и заставлял "вымаливать извинения" на коленях. Все это снимали по телефону.

Позже стало известно, что суд арестовал и руководителя районного военкомата в Ровенской области, также причастного к данному преступлению.

Массовые проверки ТЦК – с чего все началось

22 июля начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы.

Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Из-за схем незаконного обогащения Борисова, вызвавших возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК. Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.

Всего известно, что с начала войны ГБР расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.