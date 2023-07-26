Проверки ТЦК и СП в Украине: из-за нарушений в работе вручено уже 21 подозрение

В Украине продолжаются проверки территориальных центров комплектования и социальной поддержки. С начала войны Государственное бюро расследований расследует уже 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщил первый заместитель Министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек — направлено в суд", - отметил он.

Павлюк напомнил, что созданные рабочие группы от Минобороны работают в регионах.

"Анализируется все — опыт службы, репутация, информация в публичном пространстве, обращение граждан, поступившие на горячую линию и по другими каналами. Продолжается работа над предложениями изменений нормативно-правовых актов. Кроме этого, в приоритете — цифровизация работы центров комплектования", - заверил он.

По его словам, уже принято от граждан более 2300 обращений о разных нарушениях – от коррупционных проявлений до качества организации работы.

Также Национальное агентство по предотвращению коррупции сформировало базу, в которую вошли все руководители и заместители руководителей ТЦК, которых следует проверить. По 102 людям уже начат мониторинг образа жизни.

Как сообщить о нарушениях во время работы ТЦК и СП

Если вы столкнулись с проблемами при взаимодействии с ТЦК и СП, нужно сообщать Минобороны:

по номеру 0 800 31 01 79 (многоканальная горячая линия);

на электронную почту [email protected] ;

на чат-бот в телеграммах: https://t.me/tck_report_bot .

Как бывший одесский военком вызвал волну проверок ТЦК

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы начальнику Одесского областного военкомата Евгению Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Представители Государственного бюро расследований совместно с прокурорами Офиса генпрокурора 24 июля задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова. Он пытался сбежать от следствия.

25 июля Печерский районный суд Киева отправил на два месяца Евгения Борисова под стражу с возможностью внесения залога в размере 150 млн. грн.

В то же время из-за схем незаконного обогащения Борисова, что вызвало возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.