Скандального одесского военкома задержали: ГБР требует оставить его под стражей без права внесения залога (ФОТО/ВИДЕО)

Представители Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ГБР.

Задержание бывшего начальника Одесского областного ТЦК. Фото: ГБР Задержание бывшего начальника Одесского областного ТЦК. Фото: ГБР Задержание бывшего начальника Одесского областного ТЦК. Фото: ГБР Задержание бывшего начальника Одесского областного ТЦК. Фото: ГБР

Речь идет о Евгении Борисове, подозреваемом в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Бывший начальник Одесского областного ТЦК пытался уйти от следствия . Для этого он использовал элементы конспирации, в частности, менял номера телефонов, автомобилей, месторасположения и т.п. Правоохранители разыскивали подозреваемого два дня. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве .

Затримання колишнього одеського воєнкома pic.twitter.com/ZGwxpjh8zu — ДБР (@dbr_gov_ua) July 24, 2023

"Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в ГБР.

Как бывший одесский военком вызвал волну проверок ТЦК

О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.

Из-за его схем незаконного обогащения, вызвавшего возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.

Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.