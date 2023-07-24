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Скандального одесского военкома задержали: ГБР требует оставить его под стражей без права внесения залога (ФОТО/ВИДЕО)
Представители Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с прокурорами Офиса генпрокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом 24 июля сообщила пресс-служба ГБР.
Речь идет о Евгении Борисове, подозреваемом в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.
Бывший начальник Одесского областного ТЦК пытался уйти от следствия. Для этого он использовал элементы конспирации, в частности, менял номера телефонов, автомобилей, месторасположения и т.п. Правоохранители разыскивали подозреваемого два дня. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - подчеркнули в ГБР.
Как бывший одесский военком вызвал волну проверок ТЦК
О подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы Борисову сообщили 22 июля. Его семья во время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Вместе с этим известно, что он организовывал коррупционные схемы, пользуясь своей должностью.
Из-за его схем незаконного обогащения, вызвавшего возмущение у общества, в стране начали массовые проверки начальников ТЦК.
Глава государства пообещал, что результаты инспекции ТЦК должны быть до конца июля.