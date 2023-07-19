Одесский военком Борисов установил рекорд по объему выявленного коррупционного дохода - НАПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова на сумму более 188 миллионов гривен.

Как говорится в сообщении ведомства, материалы, основанные на результатах мониторинга образа жизни Борисова, уже направлены в Государственное бюро расследований для расследования и привлечения мужчины к уголовной ответственности.

В НАПК напоминают, что бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью 3,7 миллиона евро. Впоследствии выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 миллиона гривен.

Борисов объяснил НАПК, что средства якобы были взяты в долг у разных людей, и в качестве доказательств предоставил копии заключенных договоров. Однако после их рассмотрения у агентства возникли "обоснованные подозрения в юридической фикции".

Впоследствии там установили, что и свекровь экс-военкома на протяжении последних лет стала владелицей дорогого автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В частности, якобы она купила Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG и Toyota Land Cruiser.

В свою очередь, жена Борисова также приобрела зарубежную недвижимость - офисное помещение в Испании стоимостью 510 тысяч евро, также не имея для этого достаточного количества денежных активов и доходов, полученных из законных источников.

Как отметил на пресс-конференции в "Укринформе" в среду глава НАПК Александр Новиков, указанная сумма в 188 миллионов гривен является рекордным для агентства объемом обнаруженного незаконного обогащения.

Напомним, что скандал с Борисовым привлек внимание и президента Владимира Зеленского, который поручил уволить военкома, что и было сделано. На его место главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил Александра Охрименко.