Одесского военкома Борисова уволили из ТЦК

Скандального руководителя Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова уволили с должности.

Об этом сообщила начальница координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас происходит процедура, она имеет определенную протяженность во времени, передачу должности и дальнейшую плановую реализацию офицера. Сейчас мы не препятствуем деятельности правоохранительных органов, те нарушения и производства, которые были нарушены, они продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", — рассказала она Гуменюк.

Она уточнила, что возглавляет одесский ТЦК заместитель начальника.

Скандал с одесским военкомом Борисовым

В мае Государственное бюро расследований нарушило производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского ТЦК. За вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. По данным СМИ Борисов продавал по 5 тысяч евро "белые билеты", а также воровал на обеспечении военных.

Очевидно, такой "бизнес" позволил ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тысяч евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро.

Также известно, что семья Борисова во время полномасштабной войны приобрела несколько автомобилей на миллионы долларов.

История получила огласку, на нее обратил внимание президент Владимир Зеленский. Глава государства поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова.