Резников рассказал о ситуации с мобилизацией

Министр обороны подчеркнул, что план мобилизации, утвержденный Генштабом ВСУ, еще не завершен.

Об этом Алексей Резников рассказал в интервью агентству ELTA.

"С началом вторжения, после введения военного положения, была объявлена и мобилизация. Генштаб армии, разумеется, утвердил и план мобилизации. С учетом сегодняшней ситуации этот план, принятый к выполнению еще в феврале прошлого года, безусловно, не завершен и тем более не превышен. Мы его еще до конца даже не выполнили. У нас нет необходимости объявлять новую мобилизацию", - сказал министр.

Резников подчеркнул, что ВСУ не испытывают нехватки живой силы, но солдат нужно вооружить современным оружием, а также важны учения и подготовка.

Министр выразил благодарность союзникам и партнерам, которые помогают, проводя программы подготовки военных.

"В одной только Великобритании проходят подготовку 30 тыс. военнослужащих, к ней присоединились Канада, Скандинавские страны. В самой Европе до сих пор действует множество других программ. Наших военных обучает также Литва, другие страны Балтии и Польша", - сказал Резников.

Напомним, что петиция о демобилизации военных, отслуживших 18 месяцев с момента мобилизации, набрала необходимое количество голосов для рассмотрения. В нем президента Украины просят обратиться в Верховную Раду, чтобы безотлагательно был рассмотрен законопроект №9142.