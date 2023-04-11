Резніков розповів про ситуацію щодо мобілізації

Міністр оборони підкреслив, що план щодо мобілізації, затверджений Генштабом ЗСУ, ще не завершено.

Про це Олексій Резніков розповів в інтерв’ю агентству ELTA.

"З початком вторгнення, після введення воєнного стану, було оголошено і мобілізацію. Генштаб армії, зрозуміло, затвердив і план мобілізації. З урахуванням сьогоднішньої ситуації цей план, ухвалений до виконання ще в лютому минулого року, безумовно, не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію", - сказав міністр.

Резніков підкреслив, що ЗСУ не відчуває брак живої сили, але солдатів треба озброїти сучасною зброєю, а також важливі навчання й підготовка.

Міністр висловив подяку союзникам і партнерам, які допомагають, проводячи програми підготовки військових.

"В одній лише Великій Британії проходять підготовку 30 тис. військовослужбовців, до неї приєдналися Канада, Скандинавські країни. У самій Європі досі діє безліч інших різних програм. Наших військових навчає також Литва, інші країни Балтії та Польща", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що петиція про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців з моменту мобілізації, набрала необхідну кількість голосів для розгляду. У ній президента України просять звернутися до Верховної Ради, щоб невідкладно було розглянуто законопроєкт №9142.