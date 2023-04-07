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Демобілізація після 18 місяців служби. Петиція набрала необхідну кількість голосів

Українські військові, ЗСУ
Українські військові. Фото: ТРО Медіа

Петиція про демобілізацію військових, які відслужили 18 місяців з моменту мобілізації, набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Про це йдеться на порталі електронних петицій.

У ній президента України просять звернутися до Верховної Ради, щоб невідкладно було розглянуто законопроєкт №9142.

Документ пропонує надання громадянам України права на звільнення через півтора року після мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Також законопроєктом передбачається надання відстрочки від призову на п’ять років для тих, хто демобілізований та відслужив максимальний термін за призовом під час мобілізації.

У петиції зазначається, що невизначеність термінів служби призводить до погіршення морально-психологічного стану військових. Загальна мобілізація триває з 24 лютого 2022 року, тобто вже більше року українські військові перебувають на фронті й не розуміють, скільки їм ще доведеться там бути.

Нагадаємо, ця петиція була зареєстрована 29 березня. Її автором став нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.