Нардеп пропонує демобілізовувати військових під час війни

Олексій Гончаренко зареєстрував петицію із закликом до президента звернутись до Верховної Ради, щоб вона невідкладно розглянула законопроєкт стосовно демобілізації.

Про це Гончаренко написав в своєму телеграм-каналі.

"Законопроєкт про демобілізацію військових через 18 місяців має бути якнайшвидше ухвалений у парламенті!.. Коли справа стосується військових, час - наш найбільший ворог. Бо зараз у нас його немає", - написав він.

Нардеп зазначив, що кожен солдат є найголовнішою цінністю, й треба робити так, щоб ті військові, які втомились, могли повернутись додому.

Гончаренко закликав проголосувати за цю петицію.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що останнім часом отримує все більше звернень від військовослужбовців-строковиків щодо продовження термінів їхньої служби.