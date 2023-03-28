Лубінець пояснив, чи законно солдатів-строковиків не відпускають зі служби після закінчення терміну

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вказує, що останнім часом отримує все більше звернень від військовослужбовців-строковиків щодо продовження термінів їхньої служби.

Як ідеться у повідомленні омбудсмена, таке рішення ґрунтується на нормі закону про військовий обов’язок і військову службу, відповідно до якої з моменту введення в країні воєнного стану і до оголошення демобілізації військова служба для військовослужбовців-строковиків продовжується, навіть якщо сплив її термін.

Крім того, він нагадав, що президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2022 році.

Ними, зокрема, було передбачено, що військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, може бути звільнено в запас, "але не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".

"На сьогодні особливий період в країні діє, воєнний стан продовжено до 20 травня, демобілізацію не оголошено. Якщо строк дії воєнного стану продовжать, то і терміни звільнення зі строкової військової служби знову зсунуться", - наголосив Лубінець.

Разом з тим омбудсмен зазначив, що ця категорія військовослужбовців має право укласти контракти і отримувати відповідне грошове забезпечення. В свою чергу, ті строковики, що вже безпосередню беруть участь у бойових діях або забезпечують заходи з відсічі і стримування агресії РФ у відповідних районах , зокрема на окупованій території, мають отримувати додаткову винагороду в 100 тисяч гривень на місяць.

"Наголошую, Конституція України визначає захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності обов'язком її громадян. Як основний гарант забезпечення і захисту прав і свобод громадян Конституція також містить перелік прав, які не можуть обмежуватися навіть в період дії воєнного стану. Тож відповідно до Основного Закону, продовження терміну служби військовослужбовців-строковиків не є обмеженням їхніх прав", - пояснив він.

Нагадаємо також, що декілька днів тому в Раду було подано законопроект, яким пропонується надати строковикам можливість вибору: залишатися в нинішніх умовах служби, підписувати контракт, або мобілізуватися до лав ЗСУ.