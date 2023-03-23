В Україні можуть скасувати пожиттєві пільги для військових

У Верховній Раді пропонують замінити пожиттєві пільги військовослужбовцям на державні стипендії, які їм будуть виплачуватися протягом двох-трьох років після закінчення військової служби.

Про це повідомила очільниця комітету ВР з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Це пов'язано з тим, що бюджет України не може компенсувати пожиттєві пільги всім учасникам бойових дій. Низка пільг не працювала навіть у мирний час, коли навантаження на Держбюджет було значно меншим.

За словами Третьякової, непрацюючі пільги треба замінити на те, що дійсно буде корисно громадянам після демобілізації. Нова концепція пропонує замість пільг ввести 2-3 річну грошову компенспцію, як доплату до основного доходу.

Розмір цієї стипендії буде різним, і залежатиме від посади військовослужбовців під час війни, строку служби, кількості виконаних бойових завдань.

"Все це потрібно ретельно обрахувати. Це вже робота для Уряду. В той же час потрібно готувати системні законопроекти та розпочинати перемовини з МВФ щодо забезпечення поствоєнної адаптації. Адже це все стосується бюджетного фінансування", - ноголосила Третьякова.

Очікується, що після 2-3 років державної підтримки учасник бойових дій вже не потребкватиме допомоги від держави.

Очільниця комітету ВР зауважила, що непрацюючі пільги можна також замінити на житло, державну фінансову підтримку на період адаптації до мирного життя, реабілітацію, відпустку, тощо.

Також плпнується прийняти закон щодо можливості працевлаштування колишніх військових з активною громадянською позицію в органи місцевого самоврядування, на публічну службу. Наразі народний депутат України Давид Арахамія активно вивчає питання позитивної дискримінації при працевлаштуванні демобілізованих на публічну службу.

З 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Всі вони раніше отримували додаткові 30 тис грн.