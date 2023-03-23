В Украине могут отменить пожизненные льготы для военных

В Верховной Раде предлагают заменить пожизненные льготы военнослужащим государственными стипендиями, которые им будут выплачиваться в течение двух-трех лет после окончания военной службы.

Об этом сообщила глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Это связано с тем, что бюджет Украины не может компенсировать пожизненные льготы всем участникам боевых действий. Ряд льгот не работал даже в мирное время, когда нагрузка на Госбюджет была значительно меньше.

По словам Третьяковой, неработающие льготы нужно заменить тем, что действительно будет полезно гражданам после демобилизации. Новая концепция предлагает вместо льгот ввести 2-3-летнюю денежную компенсацию, как доплату к основному доходу.

Размер этой стипендии будет разным, и будет зависеть от должности военнослужащих во время войны, срока службы, количества выполненных боевых задач.

"Все это нужно тщательно вычислить. Это уже работа для Правительства. В то же время нужно готовить системные законопроекты и начинать переговоры с МВФ по обеспечению послевоенной адаптации. Это ведь все касается бюджетного финансирования", - отметила Третьякова.

Ожидается, что после 2-3 лет государственной поддержки участник боевых действий уже не будет нуждаться в помощи от государства.

Руководитель комитета ВР отметила, что неработающие льготы можно также заменить на жилье, государственную финансовую поддержку на период адаптации к мирной жизни, реабилитацию, отпуск и т.д.

Также планируется принять закон о возможности трудоустройства бывших военных с активной гражданской позицией в органы местного самоуправления, на публичную службу. В настоящее время народный депутат Украины Давид Арахамия активно изучает вопросы положительной дискриминации при трудоустройстве демобилизованных на публичную службу.

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Все они раньше получали дополнительные 30 тыс. грн.