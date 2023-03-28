Лубинец объяснил, законно ли солдат-срочников не отпускают со службы по истечении срока

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указывает, что в последнее время получает все больше обращений от военнослужащих-срочников относительно продления сроков их службы.

Как говорится в сообщении омбудсмена, такое решение основывается на норме закона о воинской обязанности и военной службе, согласно которой с момента введения в стране военного положения и до объявления демобилизации военная служба для военнослужащих-срочников продолжается, даже если истек ее срок.

Кроме того, он напомнил, что президент Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году.

Ими, в частности, было предусмотрено, что военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас, "но не ранее объявления демобилизации в установленном порядке".

"На сегодняшний день особый период в стране действует, военное положение продлено до 20 мая, демобилизация не объявлена. Если срок действия военного положения продлят, то и сроки увольнения со срочной военной службы снова сдвинутся", - подчеркнул Лубинец.

Вместе с тем омбудсмен отметил, что эта категория военнослужащих имеет право заключить контракты и получать соответствующее денежное довольствие. В свою очередь те срочники, которые уже непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают меры по отражению и сдерживанию агрессии РФ в соответствующих районах, в том числе на оккупированной территории, должны получать дополнительное вознаграждение в 100 тысяч гривен в месяц.

"Подчеркиваю, Конституция Украины определяет защиту Отечества, независимости и территориальной целостности обязанностью ее граждан. В качестве основного гаранта обеспечения и защиты прав и свобод граждан Конституция также содержит перечень прав, которые не могут ограничиваться даже в период действия военного положения. Поэтому в соответствии с Основным Закон, продление срока службы военнослужащих-срочников не является ограничением их прав", - пояснил он.

Напомним также, что несколько дней назад в Раду был подан законопроект, которым предлагается предоставить срочникам возможность выбора: оставаться в нынешних условиях службы, подписывать контракт или мобилизоваться в ряды ВСУ.