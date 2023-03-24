В Раде предлагают перевести срочников на контракт или мобилизовать

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9140, которым нардепы предлагают дать срочникам возможность выбора: оставаться в нынешних условиях службы, подписывать контракт или иметь право мобилизоваться в ряды ВСУ.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Авторы законопроекта предлагают предусматривать увольнение со срочной службы военнослужащих, выслуживших установленный законом срок службы. Такое право могут предоставить в течение пяти дней со дня вступления в силу предложенного закона (для тех, у кого срок службы уже истек) или со дня истечения срока срочной службы.

В документе сказано, что уволенные со службы срочники будут обязаны в течение 5 дней прибыть в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки для взятия на военный учет, решение вопроса о призыве на военную службу во время мобилизации, на особый период, принятии на военную службу по контракту, увольнении в запас или в отставку.

Проблема в том, что призывники 2020-2021 годов продолжают службу сверхсрочно.

"В то же время такие лица не подлежат мобилизации (даже по собственному желанию), поскольку уже проходят военную службу. Контракт может быть заключен, но добровольно, и многие срочники не желают заключать многолетний контракт, ожидая относительно скорейшего окончания боевых действий. Следовательно, государство теряет подготовленных молодых бойцов, которых не может задействовать в ожидаемом контрнаступлении", – говорится в записке объяснения.

Напомним, что в Украине призыв на срочную службу во время военного положения не проходит. В то же время по состоянию на начало марта мобилизационный план, объявленный с момента имплементации Верховной Радой указа президента о введении военного положения, еще не выполнен.